На защиту Улан-Удэ от Степной протоки направят 21 млн рублей

Средства будут выделены в 2020 году
На защиту Улан-Удэ от затоплений паводковыми водами протоки Степной в 2020 году направят 21,5 млн рублей. Об этом сообщил в субботу, 31 августа, на заседании правительственной комиссии по разработке комплексного плана социально-экономического развития Улан-Удэ до 2024 и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков.
- Мы пока ещё не запускаем в полную работу строительство всей огромной 42-километровой дамбы вокруг Улан-Удэ, которая выходит и за пределы города на другие муниципальные образования, но защита города от затоплений паводковыми водами по протоке Степная уже включена в финансирование, и в следующем году направляется на эти цели 21,5 млн рублей. Данное мероприятие позволит восстановить территории в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба, и обезопасить население нашего города, - сообщил Игорь Шутенков.
Напомним, в Бурятии этим летом была сложная паводковая ситуация.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в СНТ «Ранет» в начале августа грунтовые воды подтопили подполья 151 дома. В ДНТ «Весна» грунтовые воды подтопили 3 дома. В них вода в подполье поднималась до пола.
В начале августа в результате подъёма уровня воды в Селенге в низменной части посёлка Наушки произошло подтопление 19 придомовых территорий.
31 июля в селе Петропавловка было подтоплено 63 двора. Также из-за паводков от «большой земли» оказались отрезаны сёла Енхор, Боций и Цаган-Усун Джидинского района. В селе Енхор грунтовыми водами были подтоплены подполья 60 домов.
В конце июля в Тарбагатайском районе Бурятии после ливня подтопило село Большой Куналей. Улицы села превратились в бурлящие реки. Вода хлынула в подполья домов, размыло огороды.
В июле в селе Эрхирик Заиграевского района Бурятии после кратковременных ливней оказались затоплены 30 домов и приусадебных участков. В огородах стояла вода, были уничтожены посадки. Затопило также подвалы и подполья в домах. В населённом пункте был введён режим ЧС.
Также в Гусиноозёрске грунтовыми водами подтопило 85 подполий домов.
22 июля в Закаменском районе поднялись реки, размыло дорогу. Вода вышла на пойму вдоль русла реки Улекчин.
На защиту Улан-Удэ от Степной протоки направят 21 млн рублей
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