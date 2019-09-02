Объём инвестиций в строительство предприятий составит 884 млн рублей
В Улан-Удэ планируется развитие зоны экономического благоприятствование на четвёртом километре Спиртзаводского тракта. Уже сегодня готовы к размещению два проекта – это строительство кондитерской фабрики и строительство фанерного завода. Об этом сообщил в субботу, 31 августа, на заседании правительственной комиссии по разработке комплексного плана социально-экономического развития Улан-Удэ до 2024 и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков.
- Инвестиции в ООО «Берёзка», фабрику для производства тортов с использованием дикоросов, в этом и следующем году составят 101 млн рублей. На этих площадях будет создано 34 рабочих места. По строительству фанерного завода инвестиции в 2019-2022-х годах составят 783 млн рублей, будет создано 250 рабочих мест, - сообщил Игорь Шутенков.
Как сообщал «Байкал-Daily», 31 августа, на заседании в правительстве Бурятии утвердили комплексный план социально-экономического развития Улан-Удэ на 5 лет. До 2024 года на реализацию пунктов плана планируется направить беспрецедентную сумму – 205,9 млрд рублей.
В Улан-Удэ построят кондитерскую фабрику и фанерный завод
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