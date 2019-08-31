Улан-Удэ получит беспрецедентное финансирование в ближайшие годы

Власти впервые приняли комплексный план развития Улан-Удэ на пятилетку с финансированием больше чем 200 миллиардов



В субботу, 31 августа, в правительстве Бурятии утвердили комплексный план социально-экономического развития Улан-Удэ на 5 лет. Защищал комплексный план развития Улан-Удэ на заседании правительственной комиссии и.о. руководителя администрации Игорь Шутенков. Его выступление дало понять, какие же стратегические планы наметил Шутенков.



На заседании присутствовали глава Бурятии Алексей Цыденов, члены правительства, депутаты Народного Хурала, общественники, представители администрации Улан-Удэ, финалисты конкурса «Лидеры Улан-Удэ».



Комплексный план социально-экономического развития Улан-Удэ был разработан впервые. Если раньше были муниципальные программы, которые решали узкие проблемы, то комплексный план объединяет направления и усилия всех - как муниципалитетов, так и правительства, и предпринимателей.



- Здесь сосредоточены все источники финансирования, поставлены все задачи, которые может решить власть уровня города, власть уровня правительства и бизнес, и общественные организации отдельно. Практически все задачи, которые решаются через этот план - это улучшение жизни нашего города, наших жителей не только нашего поколения, это забота и решение задач наших детей и даже зачастую наших внуков, - отметил Игорь Шутенков.



Школы, лукодром, центр ядерной медицины и многое другое



План состоит из пяти разделов и рассчитан на пять лет. До 2024 года на реализацию пунктов плана планируется направить беспрецедентную сумму – 205,9 млрд рублей.



Первый раздел охватывает образование, здравоохранение и социальную защиту населения, культуру, физическую культуру и спорт, строительство, промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство и логистику, обеспечение общественной безопасности, малое предпринимательство, туризм, экологию. На развитие этих сфер до 2025 года планируется выделить 43 011,9 млн. рублей.



Так, до 2021 года планируется создать 4450 дополнительных мест в детские сады путём строительства пяти и выкупа 12 детсадов. На эти цели предусмотрено выделение 4684,7 млн рублей. В 2019 году законится строительство детских садов по улице Толстихина, в мкрн Энергетик, в мкрн 142, по улице Каландаришвили, по улице Батожабая, в мкрн 111, 115, 102. Также в 2019 году будут построены сады в мкрн Звёздный, мкрн Сосновый бор. В 2020 году будет завершено строительство детских садов в мкрн 140 А и в мкр. Сокол.



На общее и среднее образование до 2021 года будет выделено 3192,7 млн. рублей. В школах будет создано 2541 дополнительных мест. В 2019 году будет построено здание школы №25, в этом же году закончится строительство пристроя к гимназии №33. В 2020 году завершится строительство пристроя к школе №49 и строительство школы по проспекту 50-летия октября. В 2020-2021 году будут строить здание школы по улице Автотранспортная, 5.



На сферу здравоохранения и социальной защиты населения в 2019-2020 годы будет направлено 3 357,8 млн. рублей. В 2021 году планируется выделить 73,6 млн рублей.



- В микрорайоне Тулунжа уже выкуплен и осенью этого года будет введён, открыт и размещён офис врача общей практики по адресу улица 40 лет победы, 2 А. Продолжается реконструкция Республиканского онкологического диспансера, капитальный ремонт в Республиканской больнице имени Семашко, - зачитал в своём докладе и.о. руководителя администрации Улан-Удэ.



В 2021 году планируется открыть Центр ядерной медицины.



В 2019 году Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий «Шанс» выкупит здание, в котором будет создано 22 места лицам, признанным нуждающимися в предоставлении социальных услуг.



На сферу культуры до 2021 года планируется направить 2649,8 млн рублей. Здесь можно отметить строительство пристроя и реконструкцию Национальной библиотеки, строительство Национального музея Бурятии, а также строительство театрально-культурного центра «Байкал».



На сферу «физическая культура и спорт» до 2021 года планируется выделить 2 111,7 млн. рублей. Будет построен Региональный центр по стрельбе из лука в 2020 году, а также планируется строительство Регионального центра по хоккею. В 2019 году планируется реконструкция ДЮСШ № 18 «Золотой дракон».



Второй раздел плана содержит организационные мероприятия, направленные на комплексное социально-экономическое развитие Улан-Удэ. По словам Игоря Шутенкова, на реализацию пунктов разделов 1 и 2 комплексного плана есть все финансовые и трудовые ресурсы. 3,4 и 5-й разделы плана – это перспективные мероприятия и мероприятия с необеспеченными источниками финансирования.



- По первому и второму разделу, я считаю, у нас проблем не существует, потому что в этом плане прописано уже чётко выверенная позиция, стратегическая цель, есть все ресурсы для реализации пунктов плана. По 3,4 и 5-му разделам, конечно, есть проблемы, потому что это перспектива, идея и планирование. Ну и для того мы и работаем, чтобы их протолкнуть вперёд. Стратегически выбирали направления исходя из потребностей жителей нашего города – потребность в экологической безопасности, общественной безопасности, транспортной доступности, энергетической безопасности, доступности здравоохранения, доступности образования, доступности культуры. Вот эти все направления были поставлены во главу угла. И по ним уже прошла работа, - сказал Игорь Шутенков.



План оценили



После заслушивания доклада и.о. руководителя администрации Улан-Удэ и обсуждений члены комиссии единогласно проголосовали за утверждение комплексного плана развития города на ближайшую пятилетку. Глава Бурятии и члены правительства дали ему высокую оценку.



Глава Бурятии отметил, что программа развития столицы региона должна стать «переломным моментом».



- Программа большая задач много, но выполнить их можно только совместной профессиональной работой. Вопрос не в деньгах – деньги были раньше. Например, по ФЦП «Охрана озера Байкал» - по Бурятии миллиарды рублей были возвращены в федеральный бюджет. Они выделялись с 2012 по 2016 год и вернулись в федеральный бюджет, потому что республика не смогла ими распорядиться. Не было проектно-сметной документации, не было подготовленной площадки, не было организованной работы. Это как раз касается уровня работы и взаимодействия. То, что предусмотрены деньги, не гарантия того, что они могут быть освоены. Стопроцентная реализация плана зависит от профессионализма работы администрации, от уровня взаимодействия с республикой, от уровня взаимодействия с федеральными органами власти. У нас сейчас переломный момент, чтобы сделать наш город совсем другим, гораздо более лучшим и красивым, - отметил Алексей Цыденов.



Мегапроекты



По информации «Байкал-Daily», сегодняшний доклад – лишь малая часть «плана Шутенкова», который полностью будет раскрыт в ближайшее время. Источники в мэрии сообщают, что «большая программа» включает в себя планы, которые иначе как мегапроектами не назовёшь. Это, к примеру, перенос чадящей и малоэффективной ТЭЦ-1 из центра города за его пределы. Или строительства дублера Транссиба на левом берегу Селенги в направлении Сотниково – Иволга для разгрузки центра города. Также планируется превратить «большую деревню» на Левом берегу в полноценный городской район с набережной, многоэтажной застройкой, современной инфраструктурой и пр.



Кроме того, планируется почти революционная реформа муниципальной власти с упразднением районных администраций, сокращением чиновников и введением элементов народного управления.





