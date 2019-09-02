Если бы не повышение НДС, тарифы бы в Бурятии вообще не выросли
Республика Бурятия входит в первую десятку регионов по величине стоимости на электроэнергию, как для населения, так и для прочих потребителей. То есть в Бурятии один из самых низких тарифов на электроэнергию среди всех регионов России. Об этом сообщили сегодня в Республиканской службе по тарифам (РСТ).
- Необходимо отметить, что если бы депутаты не увеличили НДС на коммунальные услуги с 18% до 20%, то тарифы в Бурятии с 1 января 2019 года вообще бы не выросли, - отмечают в РСТ. – Вместе с тем, законодатели требуют дифференцировать тарифы ЖКХ по всей стране в зависимости от технологических и экономических особенностей не только регионов, но и отдельных поселений, что и вызывает разброс стоимостей за услуги ЖКХ не только между соседними регионами, но также внутри регионов.
- И даже в относительно благополучной Иркутской области тарифы на тепло и другие коммунальные услуги в большом количестве поселений превышают тарифы в городе Иркутск в 4-5 раз, и которые доходят до 4000 руб/Гкал и более. И это совсем не смущает местные власти, - добавили в республиканской службе по тарифам.
Тариф на электроэнергию для населения в Бурятии составляет 2,83 руб/кВтч.
РСТ: В Бурятии один из самых низких тарифов на электроэнергию
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