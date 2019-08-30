Мэрия Улан-Удэ возьмёт кредиты на 97 млн рублей

«В связи с необходимостью решения неотложных вопросов», - объяснили будущие займы в мэрии



Поправки в бюджет Улан-Удэ на 2019 год утвердили накануне на сессии горсовета депутатов. Объём собственных доходов увеличился на 64 миллиона рублей.



- В том числе по налоговым доходам – на 37,5 миллионов и по неналоговым доходам - на 26,5 миллионов рублей. В результате предлагаемых изменений объём налоговых и неналоговых доходов составит 4,284 млрд рублей. Объём безвозмездных поступлений увеличивается на 689,1 млн рублей и составит 9 млрд 376 млн. Средства межбюджетных трансфертов направляются согласно целевому назначению, - сообщила председатель комитета по финансам администрации Улан-Удэ Татьяна Базякина.



В итоге, общий объём доходов бюджета на 2019 год составит 13 млрд 661 млн рублей. В том числе планируется взять коммерческих кредитов на 97 миллионов рублей.



- В связи с необходимостью решения неотложных вопросов – таких, как выполнение условий софинансирования предоставленных субсидий, выделение средств на решение социально значимых вопросов, выделение средств на покрытие недостатка до конца текущего года по отраслям «ЖКХ» и «Транспорт» предлагается увеличить дефицит бюджета за счёт привлечения коммерческих кредитов в сумме 97 млн рублей, - продолжила она.



Таким образом, расходы бюджета выросли на 235 млн рублей.



Как будут распределяться эти деньги, Татьяна Базякина в ходе выступления подробно расписала.



- По комитету городского хозяйства в целях бесперебойной работы предприятий ЖКХ предусматривается 62 млн рублей, в том числе недостаток по комбинату по благоустройству – 31,7 млн, по «Горсвету» - 22 млн, по специализированной службе – 8 млн. На реализацию принятой муниципальной программы «Зелёный город» предусматривается 12,3 млн рублей. Также предусматриваются расходы на обследование мостов, проведение мероприятий по антитеррористической защищённости, инженерно-технической укреплённости объектов транспортной инфраструктуры в объёме 7,2 млн рублей, - отметила она.



Предусматриваются расходы по разделу «Дорожное хозяйство» - 13,7 млн, в том числе на софинансирование субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения – 4,2 млн., и на разработку проектно-сметной документации на объекты дорожного хозяйства в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» - 7,1 млн.



Также на проведение текущего ремонта дорог предусматривается дополнительно 2,4 млн.



На разработку проектной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в 103 микрорайоне потратят 3,5 млн рублей.



МУП «Городским маршрутам» (комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству) перепадёт 9,3 млн, «Управлению трамвая» - 14 млн.



- По комитету по образованию предлагается предусмотреть средства на содержание детского сада «Номина» в 104 микрорайоне – 5,3 млн, на уплату налогов – 5 млн. По комитету по культуре 4 млн предусматривается на проведение праздничных мероприятий. По администрации Улан-Удэ на оплату по исполнительным листам - 8,4 млн. Кроме того, предусматриваются расходы на увеличение резервных фондов администрации города в сумме 30 млн рублей, - заключила она.



Заместитель мэра города Алексей Хандархаев поручил предусмотреть ей средства в этом году или в следующем - на доукомплектацию службы спасения аэромобильными лодками, спасательными жилетами, средствами связи и освящения. «Не хватает около 20 штук систем оповещения», - добавил он, отметив, что Улан-Удэ вышел из маловодного периода.



В результате за внесение изменений в бюджет депутаты проголосовали положительно.





