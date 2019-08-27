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В Бурятии объяснили повышение зарплаты работникам госучреждений

В Бурятии объяснили повышение зарплаты работникам госучреждений
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Зарплаты работников республиканских учреждений образования, соцзащиты, здравоохранения, спорта и культуры вырастут на 4,3%

Глава Бурятии Алексей Цыденов 20 августа подписал распоряжение, согласно которому с 1 октября 2019 года на 4,3% будет проиндексирована заработная плата работников республиканских государственных учреждений. Речь идёт о тех, на кого не распространяются «майские указы» президента и которые не относятся к категории получающих доплату на уровне федерального минимального размера оплаты труда, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Действие данного распоряжения распространяется только на административных работников - экономистов, юристов, бухгалтеров, кадровиков, инженерно-технических, и вспомогательных работников, обслуживающих здания и оборудование, инженеров, программистов, техников, пожарных, лесников, ветеринаров и т.д. И только на работников республиканских государственных учреждений. В частности, это все республиканские образовательные учреждения школы-интернаты, коррекционные школы, спортшколы, учреждения дополнительного образования (эколого-биологический центр, центр патриотического воспитания, туризма и спорта, ресурсный центр художественного и технического творчества «Созвездие»), десятки техникумов, колледжей.

Кроме того, учреждения социального обслуживания - психоневрологические интерната, центры социального обслуживания населения, социальной поддержки населения, дома-интернаты для престарелых, госпиталь для ветеранов, ресурсный центр «Семья», центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних.

К данной категории относятся и медицинские организации республики – все городские поликлиники, центральные районные больницы, диспансеры (противотуберкулезный, кожно-венерологический, наркологический, психоневрологический, онкологический), стоматологические поликлиники, РКБ им. Н.А.Семашко, детская республиканская клиническая больница, перинатальный центр, центр профилактики и борьбы со СПИД, центр медицины катастроф, БСМП В.В.Ангапова.

В сфере культуры к республиканским государственным учреждениям относятся театры, цирк, филармония, центры народного творчества, музеи, библиотеки, спортивные школы. В перечень входят также центры занятости населения, лесхозы, противопожарная служба, учреждения ветеринарии, МФЦ Республики Бурятия и многие другие.

В правительстве уточняют, что повышение заработной платы сотрудникам органам исполнительной власти республики, то есть чиновникам, данным распоряжением не предусматривается.

заработная плата правительство республики
 
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