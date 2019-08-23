На Восточно-Сибирской железной дороге выполняют оборочные работы по обеспечению безопасного пропуска поездов на участках приближения к скальным откосам
В текущем году специалисты спустят со скал около 2,8 тыс. кубических метров опасных камней. На эти цели направлено 51 млн рублей, сообщает пресс-служба ВСЖД.
В настоящее время профилактические мероприятия проводятся на Кругобайкальской железной дороге, на участках Маритуй – Шарыжалгай и Уланово – Порт Байкал, а также на БАМе и Транссибе: Ангасолка - Слюдянка2, Татаурово - Мостовой, Харанхой - Наушки, Селендума - Джида, Шалуты - Ганзурино, Ук - Курят, Черная - Среднеилимская, Турма - Вихоревка, Северобайкальск - Нижнеангарск, Мурурин - Олонгдо, Олонгдо - Хани.
На следующий год запланированы работы по очистке скальных откосов от опасных камней в объеме 2500 кубических метров на сумму 70 млн рублей.
Оборочные работы – это эффективное профилактическое мероприятие против камнепадов, выполняется исключительно специалистами промальпинистами. Онги обезвреживают потенциально опасные камни и неустойчивые участки скал без применения взрывчатых веществ.
На ВСЖД защищаются от опасных камней
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