Перевозки пассажиров в поезде Иркутск – Улан-Батор выросли

За 6 месяцев 2019 года международным поездом № 306/305 Иркутск – Улан-Батор перевезено более 11 тысяч пассажиров



Это превышает показатель прошлого года на 18,7 %. В вагонах класса люкс совершили поездку около 1,5 тыс. пассажиров, в купейных вагонах – свыше 9,5 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба ВСЖД.



Подавляющее большинство пассажиров (9716 человек или 88,2 %) совершили поездки на территорию Монголии и обратно. Количество перевезенных пассажиров из России в Монголию составило 3169, из Монголии в Россию – 6547.



В связи с возросшей востребованностью летом состав поезда был увеличен. В настоящее время в нём курсируют один вагон класса люкс и десять вагонов купе.



Поезд отправляется из Иркутска по понедельникам и пятницам, а из Улан-Батора – по вторникам и субботам.



