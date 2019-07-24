Заниматься в детском автогородке смогут более двух тысяч детей
В Улан-Удэ появится стационарный детский автогородок. Его создадут в республиканском детско-юношеском центре патриотического воспитания, туризма и спорта. Центр является ресурсным по обеспечению безопасности дорожного движения, с 2010 года работает по программе «Безопасное колесо» и ежегодно проводит мероприятия совместно с ГИБДД, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Более двух тысяч ребят ежегодно смогут обучаться правилам дорожного движения в детском автогородке.
Специальная учебная площадка позволит моделировать различные ситуации автомобильного и пешеходного движения, максимально приближенные к реальности.
Обучающая площадка будет состоять из стационарно-разборных конструкций и размещаться перед учебным корпусом центра. Территорию автогородка в дальнейшем также планируют использовать для проведения республиканского этапа всероссийского конкурса «Безопасное колесо».
На обустройство городка выделят 5 млн рублей. Срок окончания работ – ноябрь 2019 года.
Строительство стало возможным благодаря решению 27 мая правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке о выделении Бурятии дополнительного финансирования в размере 278 млн рублей на 17 новых объектов.
Республика получила право на данную меру поддержки после перехода в Дальневосточный федеральный округ. Всего в рамках плана социального развития центров экономического роста («единая субсидия») республики будет реализовано 90 мероприятий.
В Улан-Удэ появится детский автогородок за 5 миллионов
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