24 Июля

23 Июля

Популярное

В Улан-Удэ появится детский автогородок за 5 миллионов

В Улан-Удэ появится детский автогородок за 5 миллионов
Экономика, 
Заниматься в детском автогородке смогут более двух тысяч детей

В Улан-Удэ появится стационарный детский автогородок. Его создадут в республиканском детско-юношеском центре патриотического воспитания, туризма и спорта. Центр является ресурсным по обеспечению безопасности дорожного движения, с 2010 года работает по программе «Безопасное колесо» и ежегодно проводит мероприятия совместно с ГИБДД, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Более двух тысяч ребят ежегодно смогут обучаться правилам дорожного движения в детском автогородке.

Специальная учебная площадка позволит моделировать различные ситуации автомобильного и пешеходного движения, максимально приближенные к реальности.

Обучающая площадка будет состоять из стационарно-разборных конструкций и размещаться перед учебным корпусом центра. Территорию автогородка в дальнейшем также планируют использовать для проведения республиканского этапа всероссийского конкурса «Безопасное колесо».

На обустройство городка выделят 5 млн рублей. Срок окончания работ – ноябрь 2019 года.

Строительство стало возможным благодаря решению 27 мая правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке о выделении Бурятии дополнительного финансирования в размере 278 млн рублей на 17 новых объектов.

Республика получила право на данную меру поддержки после перехода в Дальневосточный федеральный округ. Всего в рамках плана социального развития центров экономического роста («единая субсидия») республики будет реализовано 90 мероприятий.
правительство республики автогородок дети
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Названа самая распространённая зарплата в России
Названа самая распространённая зарплата в России
Экономика, 23.07.2019
Большинство граждан России получают 23,5 тысячи рублей в месяц
Площадь Славы в Улан-Удэ реконструируют за 44 миллиона
Площадь Славы в Улан-Удэ реконструируют за 44 миллиона
Экономика, 23.07.2019
На площади Славы обещают зелёные зоны, карусель и туалет
В республиканской больнице в Улан-Удэ ремонтируют корпуса
В республиканской больнице в Улан-Удэ ремонтируют корпуса
Экономика, 23.07.2019
На эти цели выделены 24 миллиона рублей из средств единой дальневосточной субсидии
В курорт «Горячинск» в Бурятии обещают вложить 300 миллионов
В курорт «Горячинск» в Бурятии обещают вложить 300 миллионов
Экономика, 23.07.2019
В одной из главных здравниц Бурятии планируют построить современный лечебно-оздоровительный корпус
В аэропорту Улан-Удэ завершился второй этап реконструкции
В аэропорту Улан-Удэ завершился второй этап реконструкции
Экономика, 22.07.2019
Подрядчик залил последнюю плиту марочного бетона второй рулежной дорожки
В Бурятии началось строительство ещё одной школы
В Бурятии началось строительство ещё одной школы
Экономика, 22.07.2019
Новую школу строят в Заиграевском районе
Цены на жильё в зоне паводка в Иркутской области резко выросли
Цены на жильё в зоне паводка в Иркутской области резко выросли
Экономика, 22.07.2019
Иркутский губернатор «взывает к совести»
В Иркутске-2 откроется детская поликлиника и женская консультация
В Иркутске-2 откроется детская поликлиника и женская консультация
Экономика, 19.07.2019
Строительство обойдётся в 1,5 миллиарда рублей
Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона
Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона
Экономика, 19.07.2019
Более 1 млн руб. в месяц зарабатывают 11 287 граждан России, следует из результатов исследования Росстата
6 млн выделено Забайкалью на восстановление сгоревших мостов
6 млн выделено Забайкалью на восстановление сгоревших мостов
Экономика, 19.07.2019
Средства пойдут на восстановление трёх сгоревших мостов
В ТОР «Бурятия» официально появились первые инвесторы
В ТОР «Бурятия» официально появились первые инвесторы
Экономика, 19.07.2019
«Два-четыре-шесть проектов - это не то количество новых проектов, которые нам нужны в Бурятии», - прокомментировал Юрий Трутнев
Подпорную стенку дороги в Листвянки ремонтируют за 20 миллионов
Подпорную стенку дороги в Листвянки ремонтируют за 20 миллионов
Экономика, 18.07.2019
Работы проводятся без ограничения движения
Под «дальневосточный гектар» готовы раздать 40% территории Бурятии
Под «дальневосточный гектар» готовы раздать 40% территории Бурятии
Экономика, 18.07.2019
Уже 5 тысяч жителей Бурятии заинтересованы в получении дальневосточного гектара
В Улан-Удэ строят сети наружного освещения
В Улан-Удэ строят сети наружного освещения
Экономика, 18.07.2019
Работы планируется завершить до 1 сентября

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^