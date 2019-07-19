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Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона

Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона
Экономика, 
Более 1 млн руб. в месяц зарабатывают 11 287 граждан России, следует из результатов исследования Росстата

Самые высокие зарплаты у работников в сферах культуры и спорта, а также у производителей нефтепродуктов, сообщает РБК.

Для сравнения:

более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11 280 руб. в месяц;

самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб.


заработная плата
 
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