Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона

Более 1 млн руб. в месяц зарабатывают 11 287 граждан России, следует из результатов исследования Росстата



Самые высокие зарплаты у работников в сферах культуры и спорта, а также у производителей нефтепродуктов, сообщает РБК.



Для сравнения:



более 775 тыс. россиян получают зарплату до 11 280 руб. в месяц;



самая многочисленная категория — более 2,6 млн человек — зарабатывает от 33,9 тыс. до 40 тыс. руб.





