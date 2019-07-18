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В Улан-Удэ строят сети наружного освещения

В Улан-Удэ строят сети наружного освещения
Экономика,  Фото:pixabay.com
Работы планируется завершить до 1 сентября

В этом в году в Железнодорожном районе запланировано строительство 20 объектов сетей наружного освещения, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

Работы будут производиться в рамках реализации муниципальной подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры в районе застройки объектами индивидуального жилищного строительства, а также в районе неблагоустроенного жилищного фонда города Улан-Удэ» на общую сумму более 8,9 млн. рублей.

Перечень следующий:

1. устройство сетей наружного освещения по ул. Связистов, пр. Весенний;

2. разработка проектно-сметной документации и устройство сетей наружного освещения прохода от ул. Пушкина до ул. Гагарина вдоль домов по ул. Пушкина, д.33, д.33П и Гагарина, 32;

3. разработка проектно-сметной документации и устройство сетей наружного освещения прохода от ул. Пушкина до ул. Гагарина вдоль домов по ул. Пушкина, д.33, д.33П и Гагарина, 34;

4. разработка проектно-сметной документации и устройство сетей наружного освещения проезда от ул. Пушкина до ул. Гагарина вдоль домов по ул. Пушкина, д.35 и Юного Коммунара, д.1;

5. разработка проектно-сметной документации и устройство сетей наружного освещения ул. Сенчихина, д. 1, 2, ул. Революции 1905 года, д. 98, 102;

6. устройство сетей наружного освещения автомобильной дороги по ул. 502 км. (3 этап строительства);

7. устройство сетей наружного освещения в детском саду № 33;

8. устройство сетей наружного освещения по пер. Невского;

9. устройство сетей наружного освещения по ул. Герцена, 13;

10. устройство сетей наружного освещения по ул. Путиловская, Седова, Поселковая;

11. разработка проектно-сметной документации и устройство сетей наружного освещения лестницы от КДЦ «Рассвет» до ул. Краснодонская;

12. устройство сетей наружного освещения по ул. Грибоедова;

13. устройство сетей наружного освещения по ул. Заиграевская, 35;

14. устройство сетей наружного освещения по ул. Родины, 6;

15. разработка проектно-сметной документации и устройство сетей наружного освещения по ул. Северо-восточная от д. 49 до ул. Камова;

16. устройство сетей наружного освещения по ул. Северо-Восточная от д. 90 до д. 99;

17. разработка проектно-сметной документации и устройство сетей наружного освещения по ул. Магистральная от ул. Мунгонова к 0 километру;

18. устройство сетей наружного освещения по ул. Черемшинская;

19. устройство сетей наружного освещения по ул. Заломова;

20. разработка проектно-сметной документации и устройство сетей наружного освещения по ул. Мунгонова.

Все работы планируется завершить до 1 сентября 2019 года.


уличное освещение
 
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