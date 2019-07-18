На ВСЖД строят четыре пешеходных перехода

На Восточно-Сибирской железной дороге началось строительство четырёх современных пешеходных переходов через пути



Они появятся на станциях Черемхово, Гончарово, Посольская и участке Утулик – Байкальск. Инженерные сооружения нового поколения возводятся в одном уровне с железной дорогой и оборудуются световой и звуковой сигнализацией, а также специальными «накопителями» для регулировки прохода пешеходов, сообщает пресс-служба ВСЖД.



При строительстве переходов используются долговечные и практичные материалы: противоскользящие резинокордовые и резинобетонные площадки, адаптированные, в том числе для передвижения маломобильных групп населения. Для безопасного передвижения граждан в тёмное время суток на переходах предусмотрено освещение.



Стоимость работ по всем объектам составит 50 млн. рублей.



Кроме того, ведется разработка проектно-сметной документации на строительство ещё четырех подобных объектов в 2020 году. Их планируют установить на участках Улан-Удэ – Дивизионная, Падунские Пороги – Гидростроитель, а также на станциях Гидростроитель и Тальцы.



Количество случаев травмирования граждан на объектах ВСЖД за полгода снизилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 52 до 40). Тревогу вызывает тот факт, что растет количество травмированных несовершеннолетних со смертельным исходом (с 2 до 6 случаев).





