В Улан-Удэ приняли в эксплуатацию пять отремонтированных дворов

Всего в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» отремонтируют и благоустроят 37 дворов



Сегодня в Железнодорожном районе Улан-Удэ приняли в эксплуатацию пять дворовых территорий на улицах Чкалова, 1, 3, Туполева, 9, 13 и 15.



Во всех дворах проведены работы по асфальтированию придомовых территорий, устройству бордюров, установке лавочек и урн. Благоустраивать и озеленять дворы будут сами жильцы.



Городская комиссия, в составе которой были представители комитета городского хозяйства, администрации Железнодорожного района, МУ «Улан-Удэстройзаказчик», подрядной и управляющих организаций, жители, провела приёмку дворов. Работы прошли в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».



- Сегодня мы принимали пять дворовых территорий. На данных дворах работы проведены в полном объёме в соответствии с разработанными и утверждёнными дизайн-проектами. Замечаний как таковых нет, услышали только слова благодарности, - сказал консультант отдела жилищного хозяйства комитета городского хозяйства Николай Мадюськин.



Позитивным изменениям рады, конечно, сами жильцы.



- Мы видим, что дворы наших домов благоустраиваются, ремонтируются. Асфальт положить около дома - это большое и хорошее дело. Мы живём и радуемся. Сделали всё для человека. Я здесь живу уже 40 лет и в первый раз вижу такой ремонт, - говорит жительница Нина Лоншакова.



Приёмка дворов продолжается. Всего в Улан-Удэ в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году отремонтируют и благоустроят 37 дворов на общую сумму 75 миллионов рублей. Работы продолжаются. Срок окончания по контракту – 30 августа 2019 года, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

