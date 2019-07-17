Почти половина Забайкалья попала под «Дальневосточный гектар»

В других дальневосточных регионах этот показатель намного меньше



В Забайкальском крае под действие программы «Дальневосточный гектар» подпадает гораздо больше земель, чем в других регионах Дальнего Востока, где средний показатель составляет 32 процента. В Забайкальском крае он приближен к 50 процентам, сообщили в пресс-службе правительства региона.



- Ключевой для правительства региона вопрос - люди должны быстро оформить земельный участок, воспользовавшись федеральной информационной системой. Для этого была проведена большая предварительная работа, а именно, настроен электронный сервис, сформирован реестр земель, определены зоны категории «нельзя», также прошли обучение специалисты, которые будут оказывать помощь гражданам в предоставлении земельных участков. Очень важным вопросом является сокращение сроков на получения земли. Нормативно он составляет 42 дня. Лучший показатель по Дальневосточному округу - 18 дней, мы будем стремиться приблизиться к лучшему показателю, – уточнил врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов.



Площадь Забайкальского края составляет 43 миллиона гектаров, из них под действие программы «Дальневосточный гектар» подпадает 46% земель – 19,7 миллиона гектаров.



В девяти регионах, где федеральная программа действует с 2016 года, подано 134 тысячи заявлений на предоставление «дальневосточного гектара», заключено 52 тысячи 847 договоров безвозмездного пользования, выдано почти 50 тысяч гектаров земли.



Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии программа «Дальневосточный гектар» начнёт действовать с 1 августа. Землю нельзя будет получить в Центральной экологической зоны Байкала, в городе Улан-Удэ в 20-километровой зоне вокруг него, в городе Северобайкальск, а также на сакральных территориях.







