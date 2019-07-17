В других дальневосточных регионах этот показатель намного меньше
В Забайкальском крае под действие программы «Дальневосточный гектар» подпадает гораздо больше земель, чем в других регионах Дальнего Востока, где средний показатель составляет 32 процента. В Забайкальском крае он приближен к 50 процентам, сообщили в пресс-службе правительства региона.
- Ключевой для правительства региона вопрос - люди должны быстро оформить земельный участок, воспользовавшись федеральной информационной системой. Для этого была проведена большая предварительная работа, а именно, настроен электронный сервис, сформирован реестр земель, определены зоны категории «нельзя», также прошли обучение специалисты, которые будут оказывать помощь гражданам в предоставлении земельных участков. Очень важным вопросом является сокращение сроков на получения земли. Нормативно он составляет 42 дня. Лучший показатель по Дальневосточному округу - 18 дней, мы будем стремиться приблизиться к лучшему показателю, – уточнил врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов.
Площадь Забайкальского края составляет 43 миллиона гектаров, из них под действие программы «Дальневосточный гектар» подпадает 46% земель – 19,7 миллиона гектаров.
В девяти регионах, где федеральная программа действует с 2016 года, подано 134 тысячи заявлений на предоставление «дальневосточного гектара», заключено 52 тысячи 847 договоров безвозмездного пользования, выдано почти 50 тысяч гектаров земли.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии программа «Дальневосточный гектар» начнёт действовать с 1 августа. Землю нельзя будет получить в Центральной экологической зоны Байкала, в городе Улан-Удэ в 20-километровой зоне вокруг него, в городе Северобайкальск, а также на сакральных территориях.
Почти половина Забайкалья попала под «Дальневосточный гектар»
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
К участникам торгов были заявлены избыточные требования
В России идёт пилотный проект по борьбе с бедностью
В 2019 году на ВСЖД будут отремонтированы 22 железнодорожных переезда
Всего на дорогах Бурятии находится 233 комплекса фото- и видеофиксации нарушений
Они предназначены для уборки зимой свежевыпавшего или утрамбованного снега, а летом для сбора мусора
Глава Бурятии Алексей Цыденов осмотрел строящийся детсад в 102 квартале
4,4 млн рублей выделят из резервного фонда правительства Бурятии по ликвидации ЧС на восстановление двух мостов в Окинском районе
Решение принято для помощи пострадавшим от паводка
Разработка одной схемы канализации оценивается в 34 млн рублей
В ближайшее время в Братске заменят 10 остановок общественного транспорта
Ремонт провели на улицах Конечная и Боевая
На проект строительства пансионата для престарелых выделено почти 5 миллионов
Законопроект уже внесён в Законодательное Собрание
Путепровод через железную дорогу появится в посёлке Залари Иркутской области
Экономика, 12.07.2019
На благоустройство сквера на Стеклозаводе выделено 35,5 миллионов рублей