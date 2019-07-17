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Регионы предложили минтруда создать реестр бедных людей

Регионы предложили минтруда создать реестр бедных людей
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В России идёт пилотный проект по борьбе с бедностью

Власти регионов, участвующих в пилотном проекте по борьбе с бедностью, подготовили предложения по формированию региональных реестров людей с доходами ниже прожиточного минимума. Кроме того, подготовлены предложения по созданию системы мониторинга уровня жизни населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минтруда РФ.

- 20 июня завершился второй этап пилотных проектов [по борьбе с бедностью], в результате которого участниками реализованы следующие мероприятия: подготовлены предложения по формированию и ведению региональных реестров граждан с доходами ниже прожиточного минимума; подготовлены предложения по созданию системы мониторинга уровня жизни населения с целью своевременного принятия адекватных мер по его повышению, - цитирует ТАСС представителей минтруда.

Кроме того, проведён анализ и подготовлены предложения по сокращению бедности за счёт реализации мер в сферах занятости, здравоохранения и образования, а также предложения по созданию системы мониторинга самозанятого населения, уточняет ТАСС.
минтруд
 
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