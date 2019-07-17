22 железнодорожных переезда отремонтируют на ВСЖД

В 2019 году на ВСЖД будут отремонтированы 22 железнодорожных переезда



В ходе текущего и капитального (19 и 3 переезда соответственно) ремонтов в местах пересечения автомобильной дороги с железнодорожными путями будет уложено асфальтобетонное покрытие и нанесена дорожная разметка.



Несколько переездов оснастят резинокордовым покрытием, обеспечивающим надежное сцепление автомобиля с дорогой в любых погодных условиях.



Планируется также заменить дорожные знаки, установить сигнальные столбики со светоотражающими элементами и другое оборудование для безопасного проследования переездов.



Капитальный ремонт пройдёт на переездах станций Анзеби, Иркутск-Сортировочный и на участке Ангасолка – Слюдянка-2. Здесь также планируется уложить асфальтобетонное покрытие. Кроме того, на двух переездах (ст. Анзеби и Слюдянка) будут установлены новые заградительные устройства, сообщает пресс-служба ВСЖД.







