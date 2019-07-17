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Северная Корея привезёт в Улан-Удэ фазанов и женьшень

Северная Корея привезёт в Улан-Удэ фазанов и женьшень
Экономика,  Фото:pixabay.com
В Бурятию приедет делегация Торговой палаты КНДР

Бизнес-миссия Торговой палаты КНДР состоится в Улан-Удэ 25-26 июля. Для координации делегации в Бурятию приедет заместитель председателя – исполнительный директор комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании при ТПП РФ Вадим Салтыковский. Среди зарубежных предпринимателей будут представители госкорпораций, которые заинтересованы в импорте бурятских товаров в Северную Корею.

В рамках визита в первый день в Республиканском бизнес-инкубаторе пройдут встречи корейских и бурятских предпринимателей, переговоры в формате 2В2 и презентации компаний. 26 июля гости посетят промышленные предприятия в Улан-Удэ. В этот же день в фойе торгового центра «Гэлакси» развернётся выставка-ярмарка корейской продукции. Здесь будут продаваться БАДы и косметика из женьшеня: лосьоны, крема для лица, для рук и для умывания, маски для лица, шампунь и косметические наборы и консервация: груша, огурец, персик, яблоко, перец, чеснок, фазан, свинина, говядина, а также сладости: печенье, пастила, конфеты.

Напомним, что в апреле 2019 года представители Торгово-промышленной палаты Бурятии побывали с официальным визитом в Северной Корее. Президент ТПП Пётр Ертанов сообщил тогда о договоренностях по поставке в КНДР продуктов питания и отделочных материалов. Также предполагается открытие прямых авиарейсов из Улан-Удэ на северокорейские курорты. В ходе апрельской встречи обсуждалась и организация туристических групп из Бурятии на морские курорты КНДР, для чего планируется открыть чартерный рейс авиакомпании «Эйр Корё» из аэропорта Улан-Удэ. Ориентировочная цена для наших туристов с прямым перелётом 500$ за 10 дней и 9 ночей с 3-х разовым питанием.

Напомним, что в последний раз делегация из Северной Кореи была в Бурятии в августе 2011 года. 8 лет назад. Глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ир встретился в Улан Удэ с Дмитрием Медведевым, посетил туристско-рекреационную зону «Байкальская гавань» и торговый комплекс Мегатитан». Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Республики Бурятия.
Бурятия Улан-Удэ бизнес КНДР международное сотрудничество экономика выставка-ярмарка
 
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