Они предназначены для уборки зимой свежевыпавшего или утрамбованного снега, а летом для сбора мусора
В Комбинат по благоустройству города поступила новая техника. Парк обновился двумя тракторами МТЗ-82 с плужно-щеточным оборудованием, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Данный вид техники предназначен для уборки зимой свежевыпавшего или утрамбованного снега, а в летний период для сбора разного рода мусора. Подметальная щётка имеет собственную ширину 2 метра и ширину захвата щётки 1,8 метра. Плужный отвал, оснащённый гидравлическим поворотом, имеет размер 2,5 метра в ширину.
Производитель тракторов - Елабужский автомобильный завод, который находится в Татарстане. Городскому бюджету приобретение 2-х тракторов обошлось в 3 миллиона 333 тысячи рублей. На днях тракторы прошли процедуру оформления документов в Госавтоинспекции и готовы выйти на линию для уборки городских улиц.
Ранее парк городской коммунальной техники пополнился новыми ПУМАми. Это подметально-уборочные машины, которые оснащены гидравлической системой, и возникновение пыли при их работе минимизировано. Они применяются для уборки улиц, площадей, производственных территорий, автодорог, транспортных развязок, путепроводов и мостов.
Всего на балансе Комбината по благоустройству города Улан-Удэ находятся 178 единиц техники. В 2019 году заключено пять муниципальных контрактов на поставку 10 единиц техники.
- В конце июля мы получим ещё новую пескоразбрасывательную машину, которая будет работать на базе ГАЗона «Next». В зимнее время она будет посыпать песком проезжую часть, а в летнее время — это будет водовозка объёмом 4 кубометра воды, - сказал директор Комбината по благоустройству Андрей Матрохин.
Мэрия Улан-Удэ купила два новых трактора
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