Решение принято для помощи пострадавшим от паводка
Резервный фонд Иркутской области увеличили с 1,35 млрд рублей до 1,5 млрд. Решение принято для выделения помощи пострадавшим от наводнения, сообщает пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
Как рассказала министр финансов региона Наталия Бояринова, на следующей неделе в Законодательное Собрание будет внесен ещё один законопроект об изменениях в областной бюджет, учитывающий поступление средств из федерального бюджета. В частности, финансирование будет направлено на восстановление, строительство и приобретение жилья для пострадавших от наводнения.
24 июля состоится еще одна сессии Законодательного Собрания, на которой будут рассмотрены законы о поддержке пострадавших от наводнения жителей.
Наводнение произошло в Иркутской области в конце июня. Больше всего пострадали Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский, Чунский, Заларинский и Зиминский районы. Погибло 25 человек. За медицинской помощью обратились 3 212 человек. Подтоплено и уничтожено 10,8 тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 34 тысяч человек.
Резервный фонд Иркутской области увеличили до 1,5 млрд рублей
Экономика, Фото:
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