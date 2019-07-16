Резервный фонд Иркутской области увеличили до 1,5 млрд рублей

Решение принято для помощи пострадавшим от паводка



Резервный фонд Иркутской области увеличили с 1,35 млрд рублей до 1,5 млрд. Решение принято для выделения помощи пострадавшим от наводнения, сообщает пресс-служба Заксобрания Иркутской области.



Как рассказала министр финансов региона Наталия Бояринова, на следующей неделе в Законодательное Собрание будет внесен ещё один законопроект об изменениях в областной бюджет, учитывающий поступление средств из федерального бюджета. В частности, финансирование будет направлено на восстановление, строительство и приобретение жилья для пострадавших от наводнения.



24 июля состоится еще одна сессии Законодательного Собрания, на которой будут рассмотрены законы о поддержке пострадавших от наводнения жителей.



Наводнение произошло в Иркутской области в конце июня. Больше всего пострадали Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский, Чунский, Заларинский и Зиминский районы. Погибло 25 человек. За медицинской помощью обратились 3 212 человек. Подтоплено и уничтожено 10,8 тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 34 тысяч человек.



