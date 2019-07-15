Путепровод через железную дорогу появится в посёлке Залари Иркутской области
Как пояснил мэр района Владимир Самойлович, Дорожная служба Иркутской области приступила к строительству путепровода в 2018 году, цена контракта составляет 389,5 млн рублей. В настоящее время выполнен монтаж элементов пролетного строения путепровода, основания подходов, обустроена объездная дорога, осуществлен перенос линий электропередач.
Окончить строительство планируется в 2020 году.
В свою очередь, представители подрядчика выразили опасения, что не смогут завершить работы раньше срока, как намеревались, так как строительные работы профинансированы только до конца июля. Кроме того, по словам мэра, необходимы дополнительные средства на ремонт автомобильных дорог, ведущих к путепроводу.
Председатель областного парламента Сергей Сокол заверил, что поддержит обращение района в правительство региона о необходимости выделения финансирования, сообщает пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
В Иркутской области построят путепровод за 389 миллионов
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