В Бурятии проведут серьёзные сейсмические исследования

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

На сейсмические исследования в Дальневосточном округе выделили 170 миллионов



Глубинные сейсмические исследования проведут в Дальневосточном федеральном округе в 2019-2021 годах, сообщает RosTender.info



Сейсмологи будут работать по заказу Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П.Карпинского (Санкт-Петербург). Из федерального бюджета на организацию их деятельности направят 170 млн рублей.



Цель исследований – увеличить изученность региона с точки зрения его сейсмической активности. Полевые работы будут вестись, в основном, в Республике Бурятия, Забайкальском крае и Амурской области.



Институт объявил тендер на выполнение полевых сейсмических работ и обработку данных с построением структурно-скоростной модели Западного фрагмента опорного геолого-геофизического профиля.



Заявки от участников тендера принимают до 30 июля, а 8 августа выберут победителя.







Тендер - http://rostender.info/region/sankt-peterburg-gorod/39729205-tender-glubinnye-sejsmicheskie-issledovaniya-metodom-gsz-na-opornyh-geologo-geofizicheskih-profilyah-v-dalnevostochnom-federalnom-okruge

