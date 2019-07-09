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В Бурятии на тёплые туалеты в школах выделили 23 миллиона

В Бурятии на тёплые туалеты в школах выделили 23 миллиона
Экономика,  Фото:pixabay.com
Больше всего из бюджета получит Тункинский район

В Бурятии в сельских школах построят тёплые туалеты. На строительство выделено 23,6 миллионов рублей из республиканского бюджета. Распоряжение об этом подписал 5 июля и.о. председателя правительства Бурятии Игорь Зураев.

Всего в списке 10 районов. Больше всего получит Тункинский район, на школьные туалеты ему почти 11 миллионов рублей. 3 миллиона получит Еравнинский район, 2,8 миллионов рублей – Закаменский район.

Меньше остальных финансирование у Джидинского района – 273 тысячи рублей, чуть больше у Хоринского района – 380 тысяч рублей, по 566 и 583 тысячи рублей получат Баргузинский и Курумканский районы соответственно.

Баунтовский эвенкийский район – 1,1 миллионов рублей, Кижингинский район – 1,6 млн. рублей, Кяхтинский район – 756 тысяч рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась, что в Бурятии до сих пор существуют холодные туалеты. Она обеспокоилась тем, что в будущем у школьников могут быть проблемы со здоровьем. «Это не космодром построить», - подытожила Матвиенко, говоря о финансовой стороне вопроса. =
школы туалеты бюджет
 
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