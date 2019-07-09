Больше всего из бюджета получит Тункинский район
В Бурятии в сельских школах построят тёплые туалеты. На строительство выделено 23,6 миллионов рублей из республиканского бюджета. Распоряжение об этом подписал 5 июля и.о. председателя правительства Бурятии Игорь Зураев.
Всего в списке 10 районов. Больше всего получит Тункинский район, на школьные туалеты ему почти 11 миллионов рублей. 3 миллиона получит Еравнинский район, 2,8 миллионов рублей – Закаменский район.
Меньше остальных финансирование у Джидинского района – 273 тысячи рублей, чуть больше у Хоринского района – 380 тысяч рублей, по 566 и 583 тысячи рублей получат Баргузинский и Курумканский районы соответственно.
Баунтовский эвенкийский район – 1,1 миллионов рублей, Кижингинский район – 1,6 млн. рублей, Кяхтинский район – 756 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась, что в Бурятии до сих пор существуют холодные туалеты. Она обеспокоилась тем, что в будущем у школьников могут быть проблемы со здоровьем. «Это не космодром построить», - подытожила Матвиенко, говоря о финансовой стороне вопроса. =
В Бурятии на тёплые туалеты в школах выделили 23 миллиона
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 09.07.2019
Неучтённые леса обнаружились в Закаменском районе
Цена «квадрата» для Бурятии резко выросла за один квартал
ВСЖД отдала Бурятии 5 социальных объектов и 2 объекта коммунального значения
Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о планируемой пятилетней программе сотрудничества республики с ОАО «РЖД»
В Чите цены на топливо также без изменений
Наценились картошка и яйца
Виновник возместил причинённый ущерб
Экономика, 07.07.2019
Дорогостоящие работы по устранению «знаменитого» нефтяного озера на Стеклозаводе провели без научного обоснования
92 многоквартирных дома попало в зону затопления: в Тулуне – 28, в Нижнеудинске – 64 дома
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности провёл на Улан-Удэнском авиационном заводе выездное заседание
Движение по закрытым сейчас участкам скоро будет открыто
Также подходит к концу ремонт дороги на улице Свободы
Минтруд пересмотрел список запрещённых для российских женщин профессий
Фото опубликовал комитет по строительству
Бурятии и Забайкальскому краю пошли навстречу из-за погоды