В Бурятии «чёрный лесоруб» спилил деревьев на 130 тысяч рублей

Виновник возместил причинённый ущерб
В Джидинском участковом лесничестве Бурятии незаконно вырубили лиственницу объёмом 12,47 кубических метров. Ущерб составляет 129 900 рублей.
За незаконную рубку лесных насаждений в крупном размере возбуждено уголовное дело.
Во время расследования виновника установили. У «чёрного лесоруба» изъяты древесина и бензопила.
Ущерб возмещён в полном объёме. Проводится предварительное расследование, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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