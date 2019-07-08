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В Бурятии «чёрный лесоруб» спилил деревьев на 130 тысяч рублей

В Бурятии «чёрный лесоруб» спилил деревьев на 130 тысяч рублей
Экономика,  Фото:pixabay.com
Виновник возместил причинённый ущерб

В Джидинском участковом лесничестве Бурятии незаконно вырубили лиственницу объёмом 12,47 кубических метров. Ущерб составляет 129 900 рублей.

За незаконную рубку лесных насаждений в крупном размере возбуждено уголовное дело.

Во время расследования виновника установили. У «чёрного лесоруба» изъяты древесина и бензопила. 

Ущерб возмещён в полном объёме. Проводится предварительное расследование, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура черные лесорубы
 
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