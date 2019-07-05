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92 подтопленных многоквартирных дома в Иркутской области отремонтируют

92 подтопленных многоквартирных дома в Иркутской области отремонтируют
Экономика, 
92 многоквартирных дома попало в зону затопления: в Тулуне – 28, в Нижнеудинске – 64 дома

Специалисты регионального фонда капитального ремонта завершают обследование домов. По их результатам будут заключены договоры подряда на капремонт данных домов у единственного поставщика, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Данная схема предусматривает более короткие сроки на каждом из этапов, подготовка к проведению капитального ремонта дома занимает максимум 18 рабочих дней, без режима ЧС эта процедура занимает более полугода, - рассказал заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров.

Такая процедура впервые была проведена в Иркутской области в 2017 году, при капитальном ремонте дома, пострадавшего от пожаров, в Саянске. Тогда оперативно удалось отремонтировать дом, и эту успешную схему решили использовать и при ремонте многоквартирных домов в Тулуне и Нижнеудинске.

Сроки выполнения самого ремонта будут зависеть от видов работ, объёмов и сезонности.

Как сообщал «Байкал-Daily», Тулун наиболее сильно пострадал от наводнения.
наводнение капитальный ремонт
 
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