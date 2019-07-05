92 многоквартирных дома попало в зону затопления: в Тулуне – 28, в Нижнеудинске – 64 дома
Специалисты регионального фонда капитального ремонта завершают обследование домов. По их результатам будут заключены договоры подряда на капремонт данных домов у единственного поставщика, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
- Данная схема предусматривает более короткие сроки на каждом из этапов, подготовка к проведению капитального ремонта дома занимает максимум 18 рабочих дней, без режима ЧС эта процедура занимает более полугода, - рассказал заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров.
Такая процедура впервые была проведена в Иркутской области в 2017 году, при капитальном ремонте дома, пострадавшего от пожаров, в Саянске. Тогда оперативно удалось отремонтировать дом, и эту успешную схему решили использовать и при ремонте многоквартирных домов в Тулуне и Нижнеудинске.
Сроки выполнения самого ремонта будут зависеть от видов работ, объёмов и сезонности.
Как сообщал «Байкал-Daily», Тулун наиболее сильно пострадал от наводнения.
92 подтопленных многоквартирных дома в Иркутской области отремонтируют
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