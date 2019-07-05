В центре Улан-Удэ завершается ремонт теплосетей

Движение по закрытым сейчас участкам скоро будет открыто



В Улан-Удэ завершается капитальный тепломагистралей. В этом году ремонтируют три из шести тепломагистралей. До 9 июля будут завершены работы по улице Каландаришвили, до 15 июля - по улице Кирова. По ул. Трубачеева ремонт завершат к 30 июля, по ул. Ключевской (без перекрытия движения) – до 30 августа.



Всего заменят 3886 метров труб, что позволит обеспечить бесперебойную подачу тепла на тепломагистралях № 2, 4, 5. На ремонт тепломагистралей выделено 348 миллионов рублей из резервного фонда правительства России. Программа модернизации теплосетей Улан-Удэ рассчитана на три года, в 2020 и 2021 году ожидается финансирование не меньше нынешнего.



На улице Каландаришвили необходимо переложить 391 метр труб, обустроить 4 тепловые камеры. По данным на 5 июля рабочие завершили работы, сейчас засыпают и уплотняют грунт, чтобы приступить к асфальтированию.



На Кирова отремонтируют участок в 355 метров, установят 6 тепловых камер. Сейчас здесь работы практически выполнены, ведётся засыпка грунта.



По улице Ключевской демонтировано 230 метров трубопровода, укладываются 100 новых лотков для труб, бетонируется основа тепловой камеры.



На улице Трубачеева на участке протяженностью 380 метров закончены все подготовительные работы – демонтаж трубопровода, лоткового канала, перенос коммуникационных сетей. Уложены новые трубы, ведётся монтаж тепловых камер, сообщает управление по информационной политике.



В Улан-Удэ в этом году ремонт проходит:



- по тепломагистрали № 2 (зона подачи – центр города, Читинский переезд - ул. Партизанская) будет переложено 1360 метров новых труб. Ремонт пройдет по ул. Кирова (с 1 июня до 9 июля), ул. Ленина (с 1 июля до 15 июля), ул. Каландаришвили (с 2 мая до 2 июня), ул. Куйбышева (с 19 июля до 23 августа), ул. Партизанской (с 1 июля до 20 августа).



- по тепломагистрали № 4 (зона подачи – ул. Шаляпина, Моховая, Кирзавод), будет переложено 526 метров новых труб. Ремонт пройдет от ул. Тропинина, 1 до ул. Моховой, 7 (с 25 мая до 30 августа).



- по тепломагистрали № 5 (зона подачи - ул. Трубачеева, Сахьяновой, бульвар Карла Маркса) будет переложено 1980 метров новых труб. Ремонт пройдет по ул. Трубачеева (с 1 мая до 30 августа), ул. Бабушкина (с 31 мая до 3 июня), по бульвару Карла Маркса от ул. Трубачеева, 108 до ул. Терешковой, 20 б (с 1 августа до 15 сентября), ул. Ключевской, 4 в до ул. Ключевской 6а/1 (с 1 июля до 30 августа), ул. Сахьяновой от дома 7б/3 до ул. Терешковой, 60 (с 1 июня до 30 августа), ул. Бабушкина в районе дома № 5 (с 16 до 18 августа).

