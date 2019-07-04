В Иркутске достраивают две новые школы

Экономика, Фото: администрация Иркутска

Одна из новых школ будет с бассейном



В Иркутске завершается строительство школы на 616 мест в микрорайоне Лесной и нового блока на 500 учеников гимназии №25. Также ведётся капитальный ремонт зданий школ №№ 8 и 9, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.



На строительстве учебного блока гимназии №25 заканчиваются работы по внутренним инженерным коммуникациям, ведутся работы по устройству полов, вентилируемого фасада и отделке, благоустройству территории. Для комфортного пребывания школьников в здании будут спортивный и актовый залы, кабинеты для занятий творчеством, библиотека, столовая, медицинский кабинет. Наряду с учебными кабинетами проектом предусмотрены две игровые комнаты. Также в школе создают необходимые условия для маломобильных групп населения – оборудуют специальным лифтом и подъёмниками, местами в актовом зале.



В трёхэтажном здании новой школы в микрорайоне Лесной, кроме стандартных помещений, оборудуют плавательный бассейн. На территории школы предусмотрено футбольное поле с беговыми дорожками, а также игровые площадки. Здание оборудуют пандусами для маломобильных групп населения, пассажирским лифтом. На сегодня заканчивают работы по наружным инженерным коммуникациям, отделке внутренних помещений, устанавливают ограждения, благоустраивают территорию.



