На ремонт лагеря на «Щучке» Улан-Удэ выделил 16 миллионов

Экономика, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Здесь планируется построить бассейн



3 июля городская комиссия по организации летнего отдыха побывала в спортивно-оздоровительном лагере «Надежда», который находится на озере Щучье.



В этом году капитально отремонтированы корпуса, склад, овощехранилище, баня, насосная. Закуплена новая мебель, заменены окна и двери, сантехника, произведено ограждение территории. Ведутся работы по установке уличных тренажёров под навесом, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Также запланирована разработка проектно-сметной документации для строительства стадиона, бассейна и новых корпусов.



В этом году будет капитально отремонтирована столовая с заменой специального оборудования. Всего на ремонт лагеря «Надежда» из городского бюджета выделено 16 миллионов 255 тысяч рублей.



В Улан-Удэ в этом году открыты 63 лагеря с дневным пребыванием детей, 24 лагеря труда и отдыха при 65 образовательных учреждениях. В них отдохнут 7524 человека, из них 1255 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



