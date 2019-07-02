В 2018 году в Бурятии научными исследованиями и разработками занимались 18 организаций
Они выполнили работы и услуги на сумму 740,4 млн. рублей, из них 99 % выполнено собственными силами, сообщает Бурятстат.
- Общие затраты на научные исследования и разработки составили 734,9 млн. рублей, что на 15,8 % меньше, чем в 2017 году, из них 96,5 % – внутренние текущие затраты. Основная доля внутренних текущих затрат приходилась на затраты на оплату труда (61,5 %), - уточняют в Бурятстсте.
Больше всего в Бурятии занимаются естественными науками (47,9 %). На гуманитарные науки направлено 21 % от общего объёма затрат на научные исследования и разработки, на общественные науки – 16 %.
- Источником финансирования внутренних затрат на научные исследования и разработки в основном являлись средства федерального бюджета (77,3 % всех внутренних затрат, в 2017 году – 76,7 %). Доля собственных средств организаций увеличилась с 7,7 % в 2017 году до 11,3 % в 2018 году, - отмечают в Бурятстате.
В Бурятии научные исследования чаще всего оплачивает федеральный бюджет
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
С 1 июля строительные компании не смогут ими пользоваться вплоть до момента сдачи готового дома
На обновление техники выделено 22 миллиона рублей
Деньги жителям выдают наличными
Жители города могут предложить свои идеи
Холдинг «Вертолёты России» и министерство обороны заключили первый контракт на поставку 10 новейших вертолетов Ми-8АМТШ-ВН производства Улан-Удэнского авиационного завода
В Иркутске и Чите стоимость топлива тоже осталась прежней
Подорожали хлеб и яйца
Ипотеку с беспрецедентно низкой процентной ставкой хотят ввести для молодых семей и участников программы «Дальневосточный гектар»
Экономика, 27.06.2019
Программа «Дальневосточный гектар» стартует в Бурятии с опозданием в месяц
В порядок приведут десятки объектов по всему городу
На Улан-Удэнском авиационном заводе открыт ежегодный сезон трудовых отрядов школьников
Распоряжение подписал глава Бурятии
Пособие получают малообеспеченные семьи
Экономика, 25.06.2019
Основной период трудоустройства несовершеннолетних приходится на лето
Экономика, 25.06.2019
В республике отремонтируют старообрядческие храмы и проведут фестиваль