В Бурятии научные исследования чаще всего оплачивает федеральный бюджет

В 2018 году в Бурятии научными исследованиями и разработками занимались 18 организаций



Они выполнили работы и услуги на сумму 740,4 млн. рублей, из них 99 % выполнено собственными силами, сообщает Бурятстат.



- Общие затраты на научные исследования и разработки составили 734,9 млн. рублей, что на 15,8 % меньше, чем в 2017 году, из них 96,5 % – внутренние текущие затраты. Основная доля внутренних текущих затрат приходилась на затраты на оплату труда (61,5 %), - уточняют в Бурятстсте.



Больше всего в Бурятии занимаются естественными науками (47,9 %). На гуманитарные науки направлено 21 % от общего объёма затрат на научные исследования и разработки, на общественные науки – 16 %.



- Источником финансирования внутренних затрат на научные исследования и разработки в основном являлись средства федерального бюджета (77,3 % всех внутренних затрат, в 2017 году – 76,7 %). Доля собственных средств организаций увеличилась с 7,7 % в 2017 году до 11,3 % в 2018 году, - отмечают в Бурятстате.



