Минобороны покупает 10 новейших улан-удэнских вертолётов

На вертолёте Ми-8АМТШ-ВН установлен обновлённый состав вооружения. Главной особенностью стало применение на фермах спецподвески двух курсовых пулеметов калибра 12,7 мм.





Все машины будут переданы минобороны России в 2020-2021 годах, сообщает пресс-служба Улан-Удэнского авиазавода.Вертолёт Ми-8АМТШ-ВН оснащается мощными двигателями с улучшенными высотно-климатическими характеристиками и новой несущей системой. На машине установлены композитные лопасти несущего винта с новым профилем и Х-образный рулевой винт. Благодаря этим нововведениям увеличены крейсерская и максимальная скорость полёта вертолёта, а также максимальный взлётный вес до 13 500 кг. Кроме того, повышена его тяговооружённость и эффективность применения машины в условиях высокогорья и в жарком климате.- Мы рады объявить о заключении первого контракта на поставку вертолётов Ми-8АМТШ-ВН. Основываясь на опыте боевого применения машин типа Ми-8, мы воплотили в этом вертолёте целый ряд решений, значительно повышающих его боевую эффективность и живучесть. Одной из ключевых целей модернизации стало повышение безопасности экипажа и десанта, поэтому Ми-8АМТШ-ВН получил улучшенную бронезащиту фюзеляжа, которая обеспечивает выполнение задач даже в условиях огневого противодействия, – заявил генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.Модернизированный вертолёт также оснащён новым составом пилотажно-навигационного оборудования. При этом для повышения боевой живучести применен принцип комбинации «стеклянной кабины» и надёжных аналоговых приборов. Машина оснащена цифровым автопилотом, повышена эффективность применения в ночных условиях. Вертолёт оснащен гиростабилизированной оптико-электронной системой, поисковым прожектором с инфракрасным излучателем, двухдиапазонным светотехническим оборудованием, адаптирован под применение очков ночного видения.Также повышена боевая живучесть вертолёта. Ми-8АМТШ-ВН оснащается комплексом обороны «ЛСЗ-8ВН», который в автоматическом режиме распознаёт пуск ракет по вертолёту, устанавливает помехи головкам их наведения и выбрасывает ложные тепловые цели.Кабина экипажа и основные агрегаты вертолёта защищены новой бронёй из титанового сплава. Для защиты личного состава пол грузовой кабины, а также борта вертолёта до уровня иллюминаторов закрыты съёмной облегчённой кевларовой броней.