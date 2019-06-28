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В Улан-Удэ подешевели мясо и овощи

В Улан-Удэ подешевели мясо и овощи
Экономика,  Фото:pixabay.com
Подорожали хлеб и яйца

По данным статистики, за неделю в Улан-Удэ выросли цены на картофель на 55 копеек, яйцо куриное на 1,09 руб., рис на 79 копеек, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки на 56 копеек. Снизились цены на говядину на 5,89 руб., баранину на 6,50 руб., капусту на 66 копеек, и огурцы на 1,60 руб., сообщает управление по информационной политике города.

В Чите подорожали рыба замороженная неразделанная на 9,14 руб. картофель на 87 копеек, рис на 1,86 руб., крупа гречневая на 41 копейку. Подешевели огурцы на 7,49 руб., морковь на 2,54 руб., яйцо куриное на 2,24 руб., соль поваренная на 27 копеек.

В Иркутске наибольший рост цен наблюдался на огурцы на 7,56 руб., картофель на 1,11 руб., рис шлифованный на 66 копеек. Наибольшее снижение цен отмечено на овощи: капусту, лук, морковь, помидоры в среднем на 2,00 руб.; молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2 % жирности на 1,90 руб., молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2 % жирности на 69 копеек, яйцо куриное на 57 копеек.

цены на продукты питания
 
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