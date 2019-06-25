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В Бурятии планируют трудоустроить более 5 тысяч подростков

В Бурятии планируют трудоустроить более 5 тысяч подростков
Экономика,  Фото:pixabay.com
Основной период трудоустройства несовершеннолетних приходится на лето

В Бурятии в 2019 году планируется трудоустроить более 5 тысяч подростков от 14 до 18 лет в рамках республиканской государственной программы «Содействие занятости населения». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Несовершеннолетние могут трудиться как во время каникул, так и в течение учебного года. Но традиционно основной пик трудоустройства приходится на лето.

Подростков направляют на предприятия различных видов сфер: образования, науки, культуры, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, сельского хозяйства и др.

За работу из республиканского бюджета несовершеннолетним выплачивается материальная поддержка - 1,5-кратный размер минимального пособия по безработице, увеличенного на районный коэффициент.

На выплаты в республиканском бюджете текущего года предусмотрены более 5 млн рублей.

Кроме того, работодатель выплачивает юным сотрудникам заработную плату пропорционально отработанному времени в размере не менее минимального размера оплаты труда.

Трудоустройством подростков занимаются школы республики, администрации районов, городов, АО «Улан-Удэнский авиационный завод», Городской центр детско-юношеского туризма Улан-Удэ, сельскохозяйственный производственный кооператив «Ульдурга» и др.


работа правительство республики
 
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