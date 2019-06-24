Бурятия получит более 230 млн на переселение из аварийных домов
Финансовую поддержку на переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, предоставит Бурятии Фонд ЖКХ. Согласно одобренной заявке, Бурятии получит из средств Фонда ЖКХ 236,36 млн рублей. Ещё 4,82 млн рублей будет выделено дополнительно из средств республиканского и муниципального бюджетов, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.
На эти деньги в 2019-2020 гг. переселят 343 человека из 146 аварийных жилых помещений. Это произойдёт в Улан-Удэ, Джидинском, Закаменском и Прибайкальском районах.
В 2019 году в Бурятии начала работать программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. В целом по республике до этой даты признаны аварийными 250 многоквартирных домов общей площадью 96,6 тысяч квадратных метров.
Программа должна быть выполнена до 1 сентября 2025 года.
За два года из аварийного жилья переселят 343 жителя Бурятии
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