Должностное лицо оштрафовали на 30 тысяч рублей
Как выяснила прокурорская проверка, в Баргузинском районе Бурятии Адамовская основная общеобразовательная школа нарушала закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Установлено, что муниципальным заказчиком в отсутствие конкурентного способа определения поставщика с ООО «Энергия-Плюс» заключён договор поставки угля на сумму 576 тысяч рублей. Однако по закону предусмотрено, что закупка у единственного поставщика может осуществляться муниципальной образовательной организацией на сумму, не превышающую четырёхсот тысяч рублей.
В отношении директора школы возбуждено производство об административном правонарушении за принятие решения о способе определения поставщика с нарушением требований.
Должностное лицо признано виновным, назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление вступило в силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Школа в Бурятии с нарушением закупила уголь
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