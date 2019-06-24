Школа в Бурятии с нарушением закупила уголь

Должностное лицо оштрафовали на 30 тысяч рублей



Как выяснила прокурорская проверка, в Баргузинском районе Бурятии Адамовская основная общеобразовательная школа нарушала закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.



Установлено, что муниципальным заказчиком в отсутствие конкурентного способа определения поставщика с ООО «Энергия-Плюс» заключён договор поставки угля на сумму 576 тысяч рублей. Однако по закону предусмотрено, что закупка у единственного поставщика может осуществляться муниципальной образовательной организацией на сумму, не превышающую четырёхсот тысяч рублей.



В отношении директора школы возбуждено производство об административном правонарушении за принятие решения о способе определения поставщика с нарушением требований.



Должностное лицо признано виновным, назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление вступило в силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.