После реконструкции будут созданы все условия для получения полноценного образования детей
В Улан-Удэ ищут подрядчиков для проведения работ по реставрации зданий муниципального бюджетного образовательного учреждения «Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева», сообщает RosTender.info.
Предполагается, что в корпусах, после реконструкции, будут созданы все необходимые условия для получения полноценного образования детей. Будущему подрядчику предстоит оборудовать современные хореографические студии, спортивные залы и информационные центры.
Муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик» объявило тендер на проведение реконструкции. Предложения от участников принимают до 8 июля, а победителя назовут 12 июля.
Из федерального и республиканского бюджетов на работы выделят 187 миллионов рублей.
Музыкально-гуманитарный лицей имени Д. Аюшеева расположен по адресу: Железнодорожный район, улица Комсомольская, дома 28а, 29. Согласно документации, оба здания должны быть сданы в эксплуатацию не позднее 1 сентября 2020 года.
Тендер – http://rostender.info/region/buryatiya-respublika/ulan-ude/39436023-tender-rekonstrukciya-zdaniya-municipalnogo-byudjetnogo-obrazovatelnogo-uchrejdeniya-muzykalno-gumanitarnyj-licej-im-d-ayusheeva-g
В Улан-Удэ на реконструкцию Музыкально-гуманитарного лицея выделили 187 миллионов
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