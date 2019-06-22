В Улан-Удэ на реконструкцию Музыкально-гуманитарного лицея выделили 187 миллионов

После реконструкции будут созданы все условия для получения полноценного образования детей



В Улан-Удэ ищут подрядчиков для проведения работ по реставрации зданий муниципального бюджетного образовательного учреждения «Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева», сообщает RosTender.info.



Предполагается, что в корпусах, после реконструкции, будут созданы все необходимые условия для получения полноценного образования детей. Будущему подрядчику предстоит оборудовать современные хореографические студии, спортивные залы и информационные центры.



Муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик» объявило тендер на проведение реконструкции. Предложения от участников принимают до 8 июля, а победителя назовут 12 июля.



Из федерального и республиканского бюджетов на работы выделят 187 миллионов рублей.



Музыкально-гуманитарный лицей имени Д. Аюшеева расположен по адресу: Железнодорожный район, улица Комсомольская, дома 28а, 29. Согласно документации, оба здания должны быть сданы в эксплуатацию не позднее 1 сентября 2020 года.





Тендер – http://rostender.info/region/buryatiya-respublika/ulan-ude/39436023-tender-rekonstrukciya-zdaniya-municipalnogo-byudjetnogo-obrazovatelnogo-uchrejdeniya-muzykalno-gumanitarnyj-licej-im-d-ayusheeva-g

