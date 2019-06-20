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Хозяйства Бохана и Алари получат гранты на фермы

Хозяйства Бохана и Алари получат гранты на фермы
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Также их получат фермеры из Эхирит-Булагатского и Заларинского районов

Фермеры из четырёх муниципальных образований Иркутской области признаны победителями конкурсного отбора на предоставление в 2019 году грантов на развитие семейных молочных животноводческих ферм. Итоги подвели в министерстве сельского хозяйства региона.

Как сообщил министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков, всего средства получили пять крестьянских хозяйств: два из Боханского, по одному из Аларского, Эхирит-Булагатского и Заларинского районов. Грант может быть направлен на строительство фермы, а также на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных. Реализовать проект необходимо в течение двух лет.

Как сообщает пресс-служба Правительства Приангарья, гранты из бюджета Иркутской области на развитие семейных молочных животноводческих ферм выделяют с 2013 года. За это время их получили 29 фермеров, 20 из которых завершили строительство ферм вместимостью не менее 120 скотомест каждая. С 2018 года максимальная сумма гранта на одно хозяйство увеличена до 15 млн. рублей.
Иркутская область Боханский район Аларский район Эхирит-Булагатский район сельское хозяйство животноводство фермеры гранты конкурс
 
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