Строящееся для Байкала экосудно спустили на воду

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Экосудно спустили на воду в Иркутске



Восточно-Сибирское речное пароходство (ВСРП) спустило на воду в Иркутске экосудно, которое компания строит для сбора отходов с байкальского флота. Об этом сообщил генеральный директор группы компаний «Истлэнд». в которую входит ВСРП, Сергей Ерощенко. По его словам, готовность судна составляет 80%, сообщает ТАСС.



В настоящее время на Байкале работает только одно экосудно, на которое владельцы других судов могут сдавать отходы, оно является несамоходным и значительно удалено от северных районов Байкала.



В период навигации на озере на него сдается около 700-800 тонн нефтесодержащих отходов и сточных вод, но значительная часть действующего флота на Байкале сбрасывает отходы прямо в озеро.



По оценкам экспертов, ежегодно в Байкал попадает от 160 до 400 тонн нефтепродуктов и сточных вод, уточняет ТАСС.

