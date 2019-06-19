Экосудно спустили на воду в Иркутске
Восточно-Сибирское речное пароходство (ВСРП) спустило на воду в Иркутске экосудно, которое компания строит для сбора отходов с байкальского флота. Об этом сообщил генеральный директор группы компаний «Истлэнд». в которую входит ВСРП, Сергей Ерощенко. По его словам, готовность судна составляет 80%, сообщает ТАСС.
В настоящее время на Байкале работает только одно экосудно, на которое владельцы других судов могут сдавать отходы, оно является несамоходным и значительно удалено от северных районов Байкала.
В период навигации на озере на него сдается около 700-800 тонн нефтесодержащих отходов и сточных вод, но значительная часть действующего флота на Байкале сбрасывает отходы прямо в озеро.
По оценкам экспертов, ежегодно в Байкал попадает от 160 до 400 тонн нефтепродуктов и сточных вод, уточняет ТАСС.
Строящееся для Байкала экосудно спустили на воду
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Специалисты холдинга «Вертолёты России» и Объединенной двигателестроительной корпорации провели рабочую встречу с представителями Главного управления гражданской авиации Республики Перу (DGCAP)
Дорогу строят в обход Усолья-Сибирского
Экосудно спустили на воду в Иркутске
Она вносила ложные данные в табель рабочего времени
Аукцион на капремонт участка на острове будет объявлен в августе
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что на сегодняшний день приблизительно 12,5 млн российских граждан находятся за чертой бедности
Распоряжение об этом подписал Дмитрий Медведев
Около 1000 подростков в Бурятии ищут работу
В целом строительство оценивается в 7 миллиардов рублей
Директора оштрафовали на 30 тысяч рублей
Рабочая группа при Правительстве региона займётся реализацией проекта торговой сети «Продукты Приангарья»
Причальные сооружения для парома на Ольхон должны быть введены в ближайшее время
Мост соединил посёлок и административный центр
Мать детей обратилась в прокуратуру
Экономика, 13.06.2019
14 июня Бурятская таможня отметит 31-ю годовщину со дня образования, к этой дате таможенники традиционно подводят итоги