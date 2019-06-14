В Бурятии отец не оформил детей «в долю» в доме, купленном на маткапитал

Мать детей обратилась в прокуратуру
Жительница станции Таловка Прибайкальского района Бурятии обратилась в прокуратуру с заявлением о неисполнении бывшим супругом обязанности по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала.
По закону, жильё приобретённое (построенное) с помощью средств материнского капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей с определением размера долей по соглашению.
- Прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о прекращении права собственности ответчика на жилое помещение, признании права общей долевой собственности на дом в равных долях за бывшими супругами и тремя несовершеннолетними детьми, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Решением суда требования прокурора удовлетворены.
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