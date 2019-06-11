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Всей готовой животноводческой продукции нужны будут ветсертификаты

Всей готовой животноводческой продукции нужны будут ветсертификаты
Экономика,  Фото:pixabay.com
Изменения вступят в силу с 1 июля

С 1 июля этого года оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую продукцию станет обязательным. Об этом напоминает Управление ветеринарии Республики Бурятия.

Временное исключение составят следующие товарные позиции, на которые ветеринарные сертификаты начнут оформляться с 1 ноября 2019 года:
- питьевое молоко (пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное, ультравысокотемпературно-обработанное молоко, изготовленное промышленным способом и упакованное в потребительскую упаковку);
- изготовленная промышленным способом и упакованная в потребительскую упаковку кисломолочная продукция, выработанная из молока, прошедшего термообработку;
- мороженое.

Вносимые изменения в перечень животноводческой продукции, подлежащей ветеринарной сертификации, вводятся приказами Министерства сельского хозяйства РФ от 15.04.2019 №193, №194 и №195. Приказы зарегистрированы Министерством юстиции 29 апреля 2019 года.

Также Россельхознадзором Российской Федерации с учётом этих приказов внесены соответствующие изменения во ФГИС «Меркурий», которые позволят обеспечить полную прослеживаемость подконтрольных товаров и повысить качество оформления электронных сопроводительных документов.

Разработка приказов была продиктована необходимостью создать на территории России эффективную и полноценно функционирующую систему отслеживания всего перечня животноводческой продукции по принципу «от поля до прилавка». В то же время, включение готовой молочной продукции в перечень товаров, подлежащих ветеринарной сертификации, на данный момент является эффективным способом решения проблемы фальсификации на российском рынке.
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