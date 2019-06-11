На трассе «Улан-Удэ – Романовка – Чита» отремонтируют 33 км

Участки работ расположены на отрезке от Сосново-Озёрского до Романовки



В 2019-2021 годах на региональной автодороге «Улан-Удэ – Романовка – Чита» будет проведён ремонт двух участков – капитальный ремонт трёх километров дороги в п. Исинга и ремонт 30 км от с.Комсомольского до с. Сосново-Озёрское. Последний ремонт данной трассы на участке от Сосново-Озёрского до Романовки проводился ещё в советское время.



В Минтрансе сообщили, что ремонтировать участок с 351 км по 354 км у п. Исинга автодороги «Улан-Удэ – Романовка – Чита» будут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Работы за 77,7 млн. рублей будет осуществлять подрядная организация ООО «Ремстрой».



Также ремонт за 351 млн. рублей будет проведён на участке 264 км – 294 км генеральным подрядчиком ООО ТК «Пеко». Завершение работ планируется в 2021 году. По информации «Бурятрегионавтодора», в настоящее время генподрядчик осуществляет монтаж дробильно-сортировочного комплекса и асфальтобетонного завода. На 2019 год планируется устройство 6 км стабилизированного слоя автодороги с покрытием щебёночно-мастичным асфальтобетоном. Его отличает повышенные показатели упругости, водостойкости и сдвигоустойчивости.



Ранее на дороге автодороге «Улан-Удэ – Романовка – Чита» с 15 мая по 26 июня 2019 года в Еравнинском, Кабанском, Прибайкальском районах введено временное ограничение движения автомобилей с предельно допустимыми нагрузками на ось свыше 3 тонн. Однако грузовозы периодически нарушают данный приказ. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.

