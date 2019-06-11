Участки работ расположены на отрезке от Сосново-Озёрского до Романовки
В 2019-2021 годах на региональной автодороге «Улан-Удэ – Романовка – Чита» будет проведён ремонт двух участков – капитальный ремонт трёх километров дороги в п. Исинга и ремонт 30 км от с.Комсомольского до с. Сосново-Озёрское. Последний ремонт данной трассы на участке от Сосново-Озёрского до Романовки проводился ещё в советское время.
В Минтрансе сообщили, что ремонтировать участок с 351 км по 354 км у п. Исинга автодороги «Улан-Удэ – Романовка – Чита» будут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Работы за 77,7 млн. рублей будет осуществлять подрядная организация ООО «Ремстрой».
Также ремонт за 351 млн. рублей будет проведён на участке 264 км – 294 км генеральным подрядчиком ООО ТК «Пеко». Завершение работ планируется в 2021 году. По информации «Бурятрегионавтодора», в настоящее время генподрядчик осуществляет монтаж дробильно-сортировочного комплекса и асфальтобетонного завода. На 2019 год планируется устройство 6 км стабилизированного слоя автодороги с покрытием щебёночно-мастичным асфальтобетоном. Его отличает повышенные показатели упругости, водостойкости и сдвигоустойчивости.
Ранее на дороге автодороге «Улан-Удэ – Романовка – Чита» с 15 мая по 26 июня 2019 года в Еравнинском, Кабанском, Прибайкальском районах введено временное ограничение движения автомобилей с предельно допустимыми нагрузками на ось свыше 3 тонн. Однако грузовозы периодически нарушают данный приказ. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.
На трассе «Улан-Удэ – Романовка – Чита» отремонтируют 33 км
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Участки работ расположены на отрезке от Сосново-Озёрского до Романовки
В январе-мае 2019 года с вокзалов и станций Восточно-Сибирской железной дороги в поездах дальнего следования отправлено свыше 1,1 млн пассажиров
Дорожники возведут на этом участке 6 транспортных развязок
«Территорию лета» проводили в честь открытия летнего туристического сезона
Более 1000 рабочих мест в Бурятии и на Дальнем Востоке было предложено жителям республики на ярмарке вакансий «Найди работу с нами!»
Об этом заявил губернатор Левченко
В Улан-Удэ подвели итоги Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится
Алексей Цыденов выступил на заседании комиссии Госсовета по реализации нацпроектов
За нарушение бизнесмена оштрафовали
Трассу к Цугольскому дацану начнут делать в следующем году
Здесь не только положат новый асфальт, но и обустроят тротуары
Виновника оштрафовали на 10 тысяч рублей
Экономика, 05.06.2019
Тасырхой не исчезнет с карты Забайкальского края
Экономика, 05.06.2019
Первый камень в основание будущего многофункционального культурного центра заложили в городе Байкальск