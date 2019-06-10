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В Байкальске прошёл фестиваль туризма

В Байкальске прошёл фестиваль туризма
Экономика,  Фото:pixabay.com
«Территорию лета» проводили в честь открытия летнего туристического сезона

На территории Байкальского горнолыжного курорта «Гора Соболиная» 8 июня прошёл фестиваль «Территория лета». Мероприятие проводилось в честь открытия летнего туристического сезона в Южном Прибайкалье.

Первый такой фестиваль состоялся в 2016 году по инициативе студентов Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса. В этом году, как и в прошлом, площадка мероприятия была разделена на четыре тематических зоны, на которых предприниматели и организации, работающие в сфере туризма в Южном Прибайкалье, демонстрировали свой потенциал. «Территория воды» была определена для владельцев баз отдыха у водоёмов, владельцев катеров и яхт. На «территории воздуха» гости фестиваля могли воспользоваться кресельной канатной дорогой. Гастрономическая зона символизировала «территорию огня». На «территории земли» работала ярмарка товаров и сувениров. Также прошла квест-игра с розыгрышем призов, проводились различные мастер-классы, а творческие коллективы представили для гостей фестиваля концертную программу.

Летний календарь событийного туризма в Слюдянском районе будет в этом году очень насыщенным. В июне пройдёт фестиваль «Grill Fest», в июле район встретит международное ралли «Шёлковый путь». Дальше состоятся гастрономический фестиваль национальной кухни Восточной Сибири, традиционный фестиваль клубники, молодёжный рок-фестиваль, фестиваль-конкурс «Волна Байкала», фестиваль сарафана. В августе – фестиваль скандинавской ходьбы. Запланированы также и другие мероприятия, сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.
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