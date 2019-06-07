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В России с 2020 года увеличат размер материнского капитала

В России с 2020 года увеличат размер материнского капитала
Экономика,  Фото:pixabay.com
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится

- Когда будет прогноз социально-экономического развития, будут определены индексы увеличения, тогда можно будет конкретную сумму указать, - цитирует Голикову РИА Новости.

Вице-премьер также отметила, что правительство готовит меры для стимулирования рождения первого ребёнка в семьях, отмечает РИА Новости.

Программа маткапитала действует с 2007 года, позднее её продлили до конца 2021 года.

За рождение второго или последующего ребёнка выдается сертификат. В 2018 году его размер составляет 453,026 тысячи рублей.

материнский капитал
 
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