В России с 2020 года увеличат размер материнского капитала





За рождение второго или последующего ребёнка выдается сертификат. В 2018 году его размер составляет 453,026 тысячи рублей.

- Когда будет прогноз социально-экономического развития, будут определены индексы увеличения, тогда можно будет конкретную сумму указать, - цитирует Голикову РИА Новости.Вице-премьер также отметила, что правительство готовит меры для стимулирования рождения первого ребёнка в семьях, отмечает РИА Новости.Программа маткапитала действует с 2007 года, позднее её продлили до конца 2021 года.