В Бурятии назвали вакансии с самой большой и маленькой зарплатой

Жителям Бурятии доступны 13 тысяч вакансий



Работодатели Бурятии ищут через органы службы занятости населения около 13 тыс работников. Большая часть вакантных мест приходится на городскую местность - более 10 тысяч рабочих мест. На селе требуется около 3 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Особенностью спроса на рабочую силу на сельском рынке труда является его сезонность и характер работы. В основном это общественные, временные работы для неквалифицированных работников.



В городской местности отмечается стабильный рост потребности в работниках сферы строительства: бетонщиках, каменщиках, малярах, машинистах, монтажниках, облицовщиках, плотниках, слесарях, штукатурах, электриках. Рост количества вакансий в отрасли связан с интенсивным развитием в республике строительства жилых и нежилых объектов.



Открытие новых торговых центров и расширение сферы торговли республики повысили потребность работодателей на продавцов, торговых представителей, агентов и товароведов.



Как в городах, так и в районах республики постоянно требуются врачи, учителя, воспитатели, бухгалтера, водители автомобилей различных категорий.



Заработная плата по заявленным вакансиям колеблется от 16 до 120 тыс рублей. Наиболее высокооплачиваемые вакансии - главный энергетик, геолог, врач, повар, машинист бульдозера, машинист электровоза, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, токарь, электромеханик.



Вакансии с небольшой заработной платой – страховой агент, изготовитель пищевых полуфабрикатов, сторож (вахтер), пожарный, мерчендайзер, младший воспитатель.







