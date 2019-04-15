Недвижимость она приобрела за счёт маткапитала
Как выяснила прокурорская проверка, в Джидинском районе Бурятии многодетная мать нарушала жилищные права своих детей.
В 2016 году мать четверых детей за счёт средств материнского капитала приобрела жилой дом. Однако женщина не включила детей в долевую собственность.
- Прокурором района в Джидинский районный суд в интересах несовершеннолетних направлено исковое заявление о прекращении права единоличной собственности и признании права общей долевой собственности на жилое помещение, приобретённое за счёт средств материнского капитала, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Суд удовлетворил иск. Решение суда вступило в законную силу.
В Бурятии мать не включила детей «в долю» на жильё
Экономика, Фото:
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