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В Бурятии построили два весовых пункта контроля

В Бурятии построили два весовых пункта контроля
Экономика, 
Они начнут функционировать в марте

Специалисты ГКУ «Бурятрегионавтодор» ввели в тестовую эксплуатацию два автоматических пункта весогабаритного контроля на 70-м км и 161 км региональной автодороги Улан-Удэ – Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян, сообщает пресс-служба министерства транспорта Бурятии.

Полноценно пункты начнут функционировать с 1 марта. Пункты в Прибайкальском районе призваны защитить дороги от разрушений, наносимых тяжеловесным грузовым транспортом.

- Данные автоматические пункты предназначены для измерения полной массы автомобиля, нагрузок, приходящихся на ось (группу осей), межосевых расстояний и габаритных размеров транспортных средств. Комплексы позволяют определить класс транспортного средства, фиксировать на видеоизображении (фотографии) государственный номерной знак, осуществлять сбор, хранение обработанных данных о транспортных средствах, их массе, нагрузкам по осям, скорости, направлении движения, дате и времени прохождения через зону контроля, - рассказали в ГКУ «Бурятрегионавтодор».

Комплексы оборудованы электронно-информационными табло, где выводится информация о соответствии их грузового авто нормам общей загрузки и нагрузки на ось. Для введённых в эксплуатацию систем предельно допустимыми значениями являются полная масса транспортного средства – 40 тонн, а нагрузка на ось – 11,5 тонн.

Если будут превышены данные показатели, то водитель грузового транспорта будет привлечён к административной ответственности. Административный штраф составит 7 - 10 тысяч рублей для водителя, а также его могут лишить права управления на срок от четырёх до шести месяцев. Должностные лица, ответственные за перевозку отделаются штрафом в размере от 45 тыс. до 50 тыс. рублей, а штраф юридических лиц составит 400 тыс.- 500 тыс. рублей.

- Мы должны не только строить и ремонтировать дороги, но и защищать их. Работа пунктов весового контроля позволяет сокращать объем выделяемых средств на ремонт дорог и выдерживать межремонтные сроки. Преимущества автоматизированных комплексов в том, что они осуществляют контроль без снижения скорости транспортного потока. Также они обеспечивают постоянство и качество измерений и полноту доказательной базы при наличии нарушений, - отметили в ведомстве.

В 2019 году специалисты ГКУ «Бурятрегионавтодор» начнут выполнять проектные работы по строительству автоматических пункта весогабаритного контроля на региональной автодороге Тресково - Шергино - Оймур - Заречье.

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