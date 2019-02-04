В бурятском селе откроется новый фельдшерско-акушерский пункт

Экономика, Фото: минздрав республики

Строительство пункта обошлось в 4 миллиона 383 тысячи рублей



Обеспечение доступности медицинской помощи – одна из важных задач, поставленных перед руководством минздрава России президентом Владимиром Путиным в мае 2018 года.



- Строительство ФАПов, внедрение телемедицины и обновление материально-технической базы – все эти меры призваны обеспечить доступность медицинской помощи в отдалённых населенных пунктах республики, - отметили в пресс-службе минздрава Бурятии.



Завершилось строительство долгожданного ФАПа в селе Корсаково Кабанского района. Населённый пункт находится на расстоянии одного километра от Байкало-Кударинской участковой больницы.



Старое же здание ФАПа было построено в 1954 году. Износ к 2018 году составлял 100%. В апреле прошлого года был заключен контракт с ООО «СИМ» на сумму 4 миллиона 383 тыс. руб. Фельдшерско-акушерский пункт будет обеспечивать первичной медико-санитарной помощью население в 569 человек, среди них трудоспособных граждан - 312, пенсионеров – 158.



Торжественное открытие ФАПа состоится 6 февраля.

