В Бурятии отличить молочные продукты от молокосодержащих будет проще



Правительство республики опубликовало постановление, согласно которому в торговом зале или ином месте продажи молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты должны располагаться отдельно друг от друга.



При этом на полках необходимо будет разместить информационные надписи, например, «Продукты без заменителя молочного жира». Такое разделение, по мнению разработчиков НПА, облегчит покупателям выбор.



Новые правила вступают в силу с 1 июля текущего года, сообщает пресс-служба минэкономики Бурятии.

