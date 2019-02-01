01 Февраля

31 Января

Популярное

В Бурятии отличить молочные продукты от молокосодержащих будет проще

В Бурятии отличить молочные продукты от молокосодержащих будет проще
Экономика,  Фото:pixabay.com
В розничных магазинах продукты будут располагаться на разных полках

Правительство республики опубликовало постановление, согласно которому в торговом зале или ином месте продажи молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты должны располагаться отдельно друг от друга. 

При этом на полках необходимо будет разместить информационные надписи, например, «Продукты без заменителя молочного жира». Такое разделение, по мнению разработчиков НПА, облегчит покупателям выбор.

Новые правила вступают в силу с 1 июля текущего года, сообщает пресс-служба минэкономики Бурятии.
молоко
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии отличить молочные продукты от молокосодержащих будет проще
В Бурятии отличить молочные продукты от молокосодержащих будет проще
Экономика, 01.02.2019
В розничных магазинах продукты будут располагаться на разных полках
Юрию Трутневу представили бурятские инвестпроекты
Юрию Трутневу представили бурятские инвестпроекты
Экономика, 01.02.2019
На совещании звучали крупные проекты – от теплиц до горнолыжного комплекса
4 города Бурятии претендуют на 80 млн рублей на благоустройство
4 города Бурятии претендуют на 80 млн рублей на благоустройство
Экономика, 01.02.2019
Они участвуют во всероссийском конкурсе по благоустройству города
20 женщин обратились за выплатой на третьего ребёнка в Забайкалье
20 женщин обратились за выплатой на третьего ребёнка в Забайкалье
Экономика, 01.02.2019
Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребёнка
В Бурятии отремонтировали более 100 км федеральных трасс
В Бурятии отремонтировали более 100 км федеральных трасс
Экономика, 01.02.2019
В эксплуатацию за год сдали 13 объектов
В Бурятии коммунальщикам заплатили почти миллион рублей долга
В Бурятии коммунальщикам заплатили почти миллион рублей долга
Экономика, 01.02.2019
Работники МП «Жилищник» получили задолженность по заработной плате
89 тысяч льготников Бурятии получат прибавку
89 тысяч льготников Бурятии получат прибавку
Экономика, 31.01.2019
На 4,3% проиндексируют денежную выплату федеральным льготникам
Бурятия получила ещё 20 машин скорой помощи
Бурятия получила ещё 20 машин скорой помощи
Экономика, 31.01.2019
Новый санитарный транспорт обошёлся в 53 миллиона рублей
В Бурятии предложили построить мини-заводы по переработке мусора
В Бурятии предложили построить мини-заводы по переработке мусора
Экономика, 30.01.2019
Хоринцы поделились идеей по первичной переработке мусора
В Бурятии и Забайкалье появятся офисы для работы с инвесторами
В Бурятии и Забайкалье появятся офисы для работы с инвесторами
Экономика, 30.01.2019
Специалисты КРДВ прибыли в столицы двух новых регионов ДФО для оценки готовности предпринимателей вступить в создаваемые здесь ТОРы
В промпарке Бурятии запустят 7 новых производств
В промпарке Бурятии запустят 7 новых производств
Экономика, 30.01.2019
Проекты рассчитаны на промышленную продукцию
Советский район увеличил темп строительства сетей водоснабжения
Советский район увеличил темп строительства сетей водоснабжения
Экономика, 30.01.2019
В 2018 году построили больше сетей, чем в предыдущие годы
Бурятия и Забайкалье получат средства на соцразвитие
Бурятия и Забайкалье получат средства на соцразвитие
Экономика, 30.01.2019
Сейчас два региона, вошедшие в состав ДФО, занимаются обоснованием социальных мероприятий в центрах экономического роста
Улан-Удэ может получить в дар от Москвы старые трамваи
Улан-Удэ может получить в дар от Москвы старые трамваи
Экономика, 30.01.2019
Вопрос о передаче трамваев рассмотрят после поступления нового подвижного состава для Москвы

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^