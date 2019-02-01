Они участвуют во всероссийском конкурсе по благоустройству города
Гусиноозёрск, Закаменск, Бабушкин и Кяхта участвуют во всероссийском конкурсе «Жильё и городская среда» по благоустройству общественных территорий в малых городах, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии. До 1 февраля проходил сбор предложений идей для благоустройства этих городов от местных жителей.
- В городе Бабушкин по просьбам жителей предложен для благоустройства сквер отдыха на улице 3-го Интернационала. В Кяхте выбрана центральная часть города. В Гусиноозёрске - въездная территория и центр моногорода. В городе Закаменск - общественная территория по улице Титова (Рябиновый бульвар), - пояснила пресс-служба минстроя республики.
Сейчас муниципалитеты готовят проекты благоустройства территорий, получивших наибольшее количество голосов жителей, для отбора на региональном уровне.
Конкурсные заявки будет рассматривать межведомственная комиссия при главе республики, а затем их рассмотрят на федеральном уровне. Защита проектов, прошедших во всероссийский финал, будет проходить очно в Москве. Победители конкурса станут известны 1 июня 2019 года.
Лучшие проекты получат на благоустройство от 30 до 80 млн рублей. В конкурсе предусмотрены четыре номинации для малых городов и одна для исторических поселений.
4 города Бурятии претендуют на 80 млн рублей на благоустройство
Экономика, Фото:
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