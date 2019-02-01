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В Бурятии отремонтировали более 100 км федеральных трасс

В Бурятии отремонтировали более 100 км федеральных трасс
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В эксплуатацию за год сдали 13 объектов

В новом строительном сезоне в Бурятии планируется отремонтировать 117,6 км, из которых 34,7 км капитально, а также ввести в эксплуатацию 6-километровый участок реконструкции Р-258 «Байкал» с 464 по 470 километров. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

В 2018 году на федеральных трассах Бурятии отремонтировано 102 километра, из них капитально - 52 км.

В минувшем году в эксплуатацию сдано 13 объектов, работы на девяти из них завершены с опережением графика. Досрочно сданы 72 км – 50 км после ремонта и 22 км после капитального ремонта.

За короткий строительно-монтажный сезон специалисты заменили дорожную одежду с использованием износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепили обочины, обустроили систему водоотводных прикромочных лотков, обустроили автобусные остановки, заменили водопропускные трубы, светоотражающие дорожные знаки и барьерное ограждение.

На всех объектах установлено металлическое барьерное ограждение, направляющие сигнальные столбики, заменены дорожные знаки, нанесена горизонтальная разметка.

В прошедшем году масштабные работы по ремонту и капремонту в границах Бурятии развернулись на автодороге Р-258 «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ – Чита: в нормативное состояние приведено 44,5 км.

Кроме того, на Р-258 «Байкал» сдан в эксплуатацию участок реконструкции с 243 по 248 км. На 444-м, 451-м и 452-м км этой же трассы возведены три надземных пешеходных перехода, которые разводят на разные уровни транспортные и пешеходные потоки.

По результатам программы ремонта искусственных сооружений мостостроители досрочно завершили ремонт искусственных сооружений через ручьи Никольский в Мухоршибирском районе, Никиткин в Кабанскоми реку Тарбагатайка в Тарбагатайском.

На участках автодороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией обновлено 37,3 км дороги в Тункинском районе. На этой трассе с опережением графика сданы в эксплуатацию два искусственных сооружения через реки Хыр-Горхон и Кырен.

Также введены в строй мосты через реки Харбятка и Лагутка.

На автодороге А-340 Улан-Удэ–Кяхта–граница с Монголией капитально отремонтировано 19,9 км.

Кроме того, в прошлом году на А-340 и А-333 выполнено устройство защитных слоёв дорожного покрытия общей протяжённостью 27 км.



дорожный ремонт
 
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