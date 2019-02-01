В Бурятии коммунальщикам заплатили почти миллион рублей долга

Работники МП «Жилищник» получили задолженность по заработной плате



Судебные приставы Северо-Байкальского района Бурятии взыскали задолженность по заработной плате работникам муниципального предприятия «Жилищник», обеспечивающего благоустроенные дома Северобайкальска теплом и горячим водоснабжением. Всего работники получили 927 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



- Была проведена проверка документации, выявившая наличие у предприятия дебиторской задолженности. Взыскание задолженности осуществлялось за счёт ареста права требования должника и списания денежных средств, поступающих от дебиторов, - сообщила Наталья Ступина, заместитель начальника Северобайкальского районного отдела судебных приставов управления ФССП России по Бурятии.



На сегодняшний день требования 57 работников удовлетворены в полном объёме.



Проблемы с невыплатой зарплаты у компании начались с конца 2017 года. Работники предприятия, оставшись без средств к существованию, вынуждены были постоянно обращаться в комиссию по трудовым спорам (КТС) и отстаивать свои нарушенные права. За весь прошлый год комиссией вынесено порядка 500 удостоверений. На основании документов КТС судебные приставы взыскали задолженность по зарплате на общую сумму свыше 9,5 млн. рублей.





