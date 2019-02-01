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В Бурятии коммунальщикам заплатили почти миллион рублей долга

В Бурятии коммунальщикам заплатили почти миллион рублей долга
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Работники МП «Жилищник» получили задолженность по заработной плате

Судебные приставы Северо-Байкальского района Бурятии взыскали задолженность по заработной плате работникам муниципального предприятия «Жилищник», обеспечивающего благоустроенные дома Северобайкальска теплом и горячим водоснабжением. Всего работники получили 927 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.

- Была проведена проверка документации, выявившая наличие у предприятия дебиторской задолженности. Взыскание задолженности осуществлялось за счёт ареста права требования должника и списания денежных средств, поступающих от дебиторов, - сообщила Наталья Ступина, заместитель начальника Северобайкальского районного отдела судебных приставов управления ФССП России по Бурятии.

На сегодняшний день требования 57 работников удовлетворены в полном объёме.

Проблемы с невыплатой зарплаты у компании начались с конца 2017 года. Работники предприятия, оставшись без средств к существованию, вынуждены были постоянно обращаться в комиссию по трудовым спорам (КТС) и отстаивать свои нарушенные права. За весь прошлый год комиссией вынесено порядка 500 удостоверений. На основании документов КТС судебные приставы взыскали задолженность по зарплате на общую сумму свыше 9,5 млн. рублей.


судебные приставы долги по зарплате
 
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