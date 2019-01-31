89 тысяч льготников Бурятии получат прибавку

Экономика, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

На 4,3% проиндексируют денежную выплату федеральным льготникам



С 1 февраля на 4,3 % будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) федеральным льготникам. Об этом сообщает пресс-служба ОПФР по Республике Бурятия. Индексация коснётся 89 тысяч льготников республики.



- ЕДВ проиндексируют на фактический уровень инфляции за 2018 год.

К числу федеральных льготников относятся инвалиды 1-ой, 2-ой, 3-ей группы; дети-инвалиды; инвалиды и участники войны; Герои Социалистического Труда; ветераны боевых действий; граждане, подвергшиеся воздействию радиации и другие льготные категории граждан, - пояснила пресс-служба пенсионного фонда республики.



С 1 февраля на 155 руб.96 коп. ежемесячная денежная выплата увеличится для инвалидов I -ой группы и составит 3782,94 в месяц. Инвалидам 2-ой и 3-ей группы выплату прибавят до 2701 руб. 62 коп. и до 2162 руб. 67 коп.

Для детей-инвалидов выплату увеличат до 2701 руб. 62 коп. А инвалиды и участники войны начнут получать выплату в размере 5403 руб. 22 коп. и 4052 руб.,40 коп.



- Самые существенные суммы выплаты по закону полагаются Героям Социалистического труда и полным кавалерам Ордена Трудовой Славы. В Бурятии таких льготников проживает только 6 человек. Размер ежемесячной денежной выплаты для них с 1 февраля будет установлен в сумме 46 975 руб. 44 коп., – комментирует пресс-служба ОПФР по Бурятии.



Также на 4,3% с февраля проиндексируют и входящий в состав ежемесячной денежной выплаты набор социальных услуг (НСУ). Туда входят предоставление по рецепту врача лекарств и медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов. В состав НСУ ещё входят путёвки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.



Подробную информацию можно получить на сайте ПФР в разделе «Федеральным льготникам» или проконсультироваться в центре дистанционного обслуживания по тел. 8(3012) 29-14-14.



